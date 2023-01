Fórmula de sucesso: uma ideia na cabeça e um workshop gratuito de projeto cultural da Prefeitura; realização no Parque da Cultura

publicado em 18/01/2023

O workshop tem como coordenador Junior Cecon, formado em Administração com especialização em Gestão Cultural (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Que tal tirar aquele projeto cultural do papel e torná-lo realidade? A Prefeitura de Votuporanga oportuniza a concretização dessa ideia. Nos dias 4 e 5 de fevereiro, a Secretaria Municipal da Cultura e Turismo promoverá, gratuitamente a interessados acima de 16 anos, o workshop "Elaboração e Gestão de Projetos Culturais e Negócios Criativos", o primeiro de 2023, no Centro de Informações Culturais "Marão Abdo Alfagali" (Parque da Cultura).

As aulas, coordenadas por Junior Cecon e que possuem vagas limitadas, ocorrerão no sábado (4/2), das 14h às 18h e, no domingo (5/2), das 10h às 17h.

A parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa de São Paulo tem como objetivo orientar os participantes para o desenvolvimento e conclusão de projetos culturais e negócios criativos, alinhados ao seu fazer já em prática. No final, os participantes estarão aptos a elaborar sua própria ideia cultural e impulsionar seu plano criativo partindo de suas experiências individuais e em conformidade às legislações e programas de fomento à cultura.

As inscrições devem ser feitas através do telefone da Secretaria da Cultura e Turismo: (17) 3405-9670. Este número também serve para esclarecimento de dúvidas e informações.

Junior Cecon

O workshop tem como coordenador Junior Cecon, formado em Administração com especialização em Gestão Cultural. Desde 1996 atua no setor cultural, onde desenvolve atividades como idealizador, produtor, coordenador e diretor executivo para projetos culturais na área das artes cênicas, nos estados de São Paulo, Mato Grosso e Bahia.