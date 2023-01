Terrenos sujos lideram com folga as reclamações em Votuporanga; índice de resolutividade é de 74%, segundo o órgão

publicado em 21/01/2023

Terrenos sujos lideram com folga as reclamações em Votuporanga; índice de resolutividade é de 74%, segundo o órgão (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

A Ouvidoria Municipal da Prefeitura de Votuporanga, um canal de relacionamento entre os cidadãos e a Administração Pública para sugestões, pedidos e reclamações, teve muito trabalho no último ano. De acordo com um balanço divulgado pelo órgão no Diário Oficial do Município, em 12 meses foram registradas 3.031 manifestações vindas da população, das quais 2.470 já foram encerradas, ou seja, um índice de resolutividade na casa dos 74,86%.

O maior número de registros é de reclamações (cerca de 44%) e denúncias (33%), enquanto os elogios correspondem a menos de 1% dos contatos (0,82% para ser mais exato). O assunto mais comum nas ligações via 0800 ou no site da ouvidoria é o problema com terrenos sujos espalhados pela cidade.

Nos últimos 12 meses foram registradas 574 reclamações/denúncias sobre terreno privado com mato alto, entulho ou lixo. Construções irregulares e imóveis em situação de abandono engrossam essa lista, o que demonstra que a sujeira ao lado ou próximo de casa é o que mais incomoda os votuporanguenses.

Esse, aliás, foi um dos fatores que motivaram a Prefeitura a antecipar a limpeza compulsória dos terrenos para o dia 1º de fevereiro, como noticiado pelo A Cidade. A sujeira acumulada nesses imóveis incomoda a vizinhança, pois, colabora com a proliferação de insetos e animais peçonhentos (aranhas, cobras e, principalmente, escorpiões), além servir também como esconderijo para criadouros do mosquito da dengue.

Ainda no rol dos assuntos mais registrados estão denúncias sobre a execução irregular de atividade comércio/indústria/igreja, solicitação de serviços de tapa buracos no asfalto, problemas com a iluminação pública e descarte irregular de lixo/entulho.

A secretaria mais relatada nos registros da Ouvidoria é a de Fazenda, mas isso também está associado ao grande número de pedido de informações e pelo fato do setor de Fiscalização e Posturas estar vinculado à Pasta.