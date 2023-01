Astra Turismo protocolou documentos que comprovam o fretamento dos veículos para a viagem, e diz que repudia atos violentos

publicado em 10/01/2023

Dois ônibus de responsabilidade de uma empresa de Votuporanga ficaram apreendidos em Brasília após manifestação violenta (Foto: Agência Brasil)

Da redação

Um ônibus de uma empresa de Votuporanga e um segundo de Nhandeara - sublocado pela mesma empresa - foram apreendidos em Brasília após as manifestações violentas de anteontem, que terminaram na invasão do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e STF (Supremo Tribunal Federal), ou seja, as sedes dos três poderes. Em meio ao quebra-quebra, alguns rostos conhecidos e o nome da empresa votuporanguense de transporte, a Astra Turismo, ganharam destaque nas redes sociais.

O nome da empresa foi envolvido após as placas de seus veículos serem anexados ao documento assinado no domingo pelo ministro Alexandre de Moraes, que pede apreensão e bloqueio, além de proibir a chegada de ônibus e caminhões com manifestantes no Distrito Federal até 31 de janeiro.

Segundo o responsável pela Astra Turismo, o empresário Paulo Ivaldi, três ônibus de sua responsabilidade saíram da região com destino a Brasília: um de Votuporanga, um de Fernandópolis e outro de Mirassol. Todos, no entanto, ainda conforme Paulo, foram fretados e, inclusive, há contrato de locação e recibos que comprovam o fretamento.

“Já estamos nos antecipando e vamos protocolar na Polícia Federal, em Rio Preto, as provas de que a única coisa que fizemos foi o nosso trabalho, que é de turismo e fretamento de ônibus. Temos todos os contratos de locação, recibos de pagamento e a licença da ANTT para o transporte, inclusive com seguro para todos os passageiros”, destacou o empresário.

Paulo frisou ainda que a Astra Turismo é uma empresa idônea e repudia todo tipo de violência, além de não compactuar com a depredação do patrimônio público. “Quando fretamos o nosso ônibus para alguém, só perguntamos o destino, não é de nossa responsabilidade o que as pessoas vão fazer lá. Cada um responde por seus atos”, concluiu.