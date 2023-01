Investimento será de pouco mais de R$ 4 milhões e irá abrir vaga para o atendimento de até 188 crianças de 0 a 5 anos de idade

publicado em 17/01/2023

Máquinas já trabalham na limpeza da área onde será construída uma nova creche no Jardim Carobeiras para 188 crianças (Foto: A Cidade)

Da redação

A empresa contratada pela Prefeitura de Votuporanga para a construção de uma nova creche no Jardim Carobeiras já iniciou as obras no local. A nova unidade de ensino terá capacidade para tender até 188 crianças de 0 a 5 anos de idade daquela região, que compreende ainda o Jardim De Bortole, Boa Vista e adjacências.

A responsável pela obra é a Construtora Alpha Vitória Ltda, que tem sede registrada em Fernandópolis. A empresa que venceu a licitação e vai tocar a obra por R$ 4,1 milhões, é a mesma que atua na construção do novo Paço Municipal.

“Nunca se investiu tanto em educação, mesmo vivendo agora um período de pós-pandemia. Esse ano nós vamos investir cerca de R$ 30 milhões na educação. São recursos basicamente conquistados junto ao Governo do Estado. Um feito realmente a se comemorar”, disse o prefeito Jorge Seba ao comentar a conquista intermediada pelo deputado Carlão Pignatari.

Os trabalhos no local foram iniciados com a limpeza e a terraplanagem da área. Logo na sequência devem ser iniciados os serviços para a construção os alicerces. A empresa terá o prazo de 300 dias para entregar a escola pronta.