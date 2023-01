O recurso foi destinado pelo deputado estadual Itamar Borges (MDB) e já está na conta da entidade

publicado em 17/01/2023

As lideranças do MDB em Votuporanga conquistaram junto ao deputado Itamar Borges uma emenda de R$ 100 mil para entidade (Foto: Assessoria)

Da redação

A bancada do MDB na Câmara Municipal de Votuporanga, formada pelos vereadores Daniel David (presidente da Casa), Valdecir Lio e Nilton Santiago, junto com o Diretório Municipal do partido, conquistou R$ 100 mil para o Recanto Tia Marlene. O recurso foi destinado pelo deputado estadual Itamar Borges (MDB) e já está na conta da entidade.

De acordo com o parlamentar, a emenda foi destinada para a para aquisição de mobiliário. “Fico muito satisfeito de levar esta conquista para o município e toda a população. Agradeço ao Governo do Estado que não mediu esforços para honrar com os seus compromissos. Sigo trabalhando pelo desenvolvimento da cidade”, afirmou Itamar Borges.

A bancada do MDB da Câmara e demais lideranças municipais do partido, dentre elas o vice-prefeito Cabo Valter, também conquistaram recentemente novos investimentos para a área da segurança no campo e equipamentos agrícolas do Governo do Estado, além de intermediarem recursos para a construção de uma Unidade de Saúde no bairro Pacaembu.