O defensor Lucas Morais já está treinando com o elenco profissional do time e o volante Mateus Norton deve chegar nos próximos dias

publicado em 26/12/2022

O zagueiro Lucas Morais e o volante, ex-Fluminense, Mateus Norton, são os novos reforços do elenco (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Depois de dois testes do atual elenco do CAV (Clube Atlético Votuporanguense), duas novas peças chegam para colaborar com o plantel nessa pré-temporada. O zagueiro Lucas Morais, que já treinou ontem em Votuporanga e também o volante, ex-Fluminense, Mateus Norton, que deve chegar nos próximos dias.

De acordo com o apurado pela reportagem, ambos os contratados são atletas jovens, mas que já apresentam certa rodagem pelo país e buscam trazer um perfil de liderança para os gramados durante o campeonato Paulista da Série A3.

Mateus Norton, por exemplo, cria do Aimoré, do Rio Grande do Sul, passou pelo Fluminense, onde ficou de 2016 até 2018. Depois disso, ele foi para o futebol ucraniano onde permaneceu em 2018 e 2019 no Zorya, disputando a Premyer-Liha. Na volta ao Brasil, ele jogou pelo Itumbiara em 2020, pelo Esportivo em 2021 e pelo São Joseense e Real Noroeste em 2022.

Já Lucas é cria do Guarani, depois foi para a SEV Hortolândia, passou pelo São José dos Campos até ir para o Icasa e chegar ao XV de Piracicaba. Lucas jogou pelo Grêmio Osasco e depois foi para Minas Gerais, onde jogou pela Caldense. Passou também pelo São Caetano e também São Bento.

Os atletas chegam em momento em que o time corre para garantir um plantel estruturado e que os resultados não agradam, antes da estreia no torneio, que foi remarcada para o sábado, dia 21 de janeiro, em Presidente Prudente, contra o Grêmio Prudente.