O benefício abrange contribuintes com um único imóvel residencial e que cuja soma do valor venal deste seja de até R$ 39,8 mil

publicado em 03/12/2022

Da redação

Além do projeto de Serginho, os vereadores devem apreciar ainda outros oito projetos, dentre eles a iniciativa do Executivo Municipal que garante a isenção de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) a mais de 4,9 mil famílias. O benefício abrange contribuintes com um único imóvel residencial e que cuja soma do valor venal deste seja de até R$ 39,8 mil.

O objetivo da isenção, conforme sua justificativa enviada à Casa de Leis, é promover justiça social na imposição do Imposto Predial Urbano, harmonizando-se com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com a Lei de Orçamento Anual, que já previram o benefício e foram aprovadas pelo Legislativo Municipal.

Ainda conforme o projeto aprovado, não será necessário requerer a isenção neste caso. E, para evitar embaraços para os proprietários que se enquadrarem, estes receberão notificação da isenção já deferida pela Lei.

Para garantir essa isenção a Prefeitura de Votuporanga está abrindo mão de R$ 1,5 milhão. Essa renúncia de receita, porém, conforme o projeto, não afetará as metas de resultados fiscais previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Mais projetos

Será votada ainda uma proposta de origem da vereadora Jezebel Silva (Podemos) que obriga a divulgação dos telefones dos programas Disque Denúncia Nacional de Violência Contra a Mulher em estabelecimentos públicos e privados do município.

Está na pauta também a proposta do vereador Valdecir Lio (MDB), que dá nome à avenida João de Oliveira Santos, e o projeto que autoriza a Prefeitura de Votuporanga a repassar os recursos necessários para a manutenção da Banda Zequinha de Abreu no exercício de 2023.

Os vereadores irão votar ainda a abertura de um crédito de R$ 830 mil, sendo R$ 600 mil para pavimentação de dois trechos na Avenida Nasser Marão, por meio de convênios com o Governo Federal; e R$ 230 mil para a instalação de parques infantis no município, também com recursos federais.

Ainda na sessão de terça deve ser apreciado o projeto do Executivo Municipal que busca a criação de órgãos e funções de confiança na estrutura administrativa, bem como um outro projeto que extingue funções de confiança e ao mesmo tempo cria cargos de provimento efetivo.