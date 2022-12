Muitos moradores manifestaram preocupação em relação às lâmpadas queimadas sobre o viaduto que interliga uma das principais avenidas

publicado em 29/12/2022

O vereador Valdecir Lio pediu providências urgentes quanto à escuridão no “pontilhão do Vilar”, em Votuporanga (Foto: Assessoria)

Da redação

O vereador Valdecir Lio (MDB) solicitou providências urgentes em relação a escuridão no viaduto “Guilherme Augusto Ferro”, que interliga as avenidas Brasil e Emílio Arroyo Hernandes, o conhecido como “pontilhão do Vilar”, em Votuporanga. Segundo ele, muitos moradores manifestaram preocupação em relação às lâmpadas queimadas sobre o viaduto que interliga uma das principais avenidas da cidade ao bairro Pozzobon.

Neste sentido, o vereador pediu providências quanto a substituição de lâmpadas queimadas sobre o viaduto, evitando assim, transtornos de diversas ordens naquela localidade.

“Muitas pessoas estão questionando sobre a falta de iluminação pública neste viaduto, causando indignação porque é uma importante via de acesso à zona norte e também a comércios e residências”, destacou o vereador.

Estrutura

O mesmo pontilhão já foi alvo de debate na Câmara Municipal, antes do início do recesso, em razão de reclamações sobre barulhos e tremores considerados anormais. Vereadores pediram, com urgência, uma vistoria técnica no local como medida preventiva.

Recapeamento

Em outra indicação, o vereador pediu à Secretaria Municipal de Obras que inclua a rua Missao Otuki, confluência com as ruas Augusto Sasso e Lidai Benini, bairro Chácara da Aviação, no cronograma de obras de recapeamento asfáltico, uma vez que a malha asfáltica desse local, segundo ele, se encontra totalmente deteriorada.