publicado em 21/12/2022

Serginho da Farmácia se emocionou durante o seu último discurso como presidente da Câmara de Votuporanga (Foto: A Cidade)

Da redação

O vereador Serginho da Farmácia (PSDB), que ocupou nos últimos dois anos a cadeira de presidente da Câmara Municipal de Votuporanga, fez na segunda-feira (o seu último discurso no comando da Casa. Como anunciado pelo A Cidade, a partir de 2023 Daniel David (MDB) assume a presidência do Legislativo, mas antes de passar o cargo para o colega, o atual presidente foi às lágrimas ao agradecer todos os envolvidos em sua gestão.

Serginho já ocupou a presidência da Câmara em dois de seus quatro mandatos como vereador, mas foi nesta legislatura que ele disse ter encarado os maiores desafios. Logo no início veio à pandemia da Covid-19, que além dos desafios sanitários e econômicos trouxe também a digitalização dos processos legislativos a começar pela realização de sessões remotas.

“Confesso que, diante de tantas dificuldades enfrentadas nos últimos dois anos deixo a presidência com a pura sensação de dever cumprido, lógico, com o apoio da Mesa Diretora e de todos os vereadores e servidores. Nos reinventamos com as nossas sessões ordinárias online e enfrentamos essa crise de saúde pública com afinco, podendo, enquanto legislador, contribuir com a saúde pública de nossa cidade. Com a economia feita dos recursos da Câmara conseguimos repassar uma parte do duodécimo para comprar uma ambulância totalmente equipada para oferecer um atendimento digno para a nossa população”, lembrou o presidente.

Serginho da Farmácia falou também sobre as obras e investimentos em andamento na Câmara, que somam mais de R$ 1 milhão e apresentou os números deste ano legislativo.

“Batemos recorde no número de proposituras apresentadas pelos vereadores, totalizando 607 projetos dos 15 parlamentares. Discutimos, votamos e aprovamos 161 projetos de lei que tenho certeza que trouxeram grandes benefícios para a comunidade. Ao longo de 2022 a Câmara registrou 999 matérias de autoria dos vereadores e do Executivo, entre indicações, moções, projetos de decretos legislativos, emendas à lei orgânica, projetos de lei e requerimentos. São números que mostram que essa Casa de Leis está atenta às necessidades do nosso município”, completou.