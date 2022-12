Faltando pouco mais de 5% dos domicílios para terminar a contagem populacional da cidade, números apontam “apenas” 96.795 moradores

publicado em 30/12/2022

Prévia do Censo divulgada pelo IBGE aponta Votuporanga com 96.795 moradores (Foto: Divulgação)

Votuporanga tem 96.795 habitantes de acordo com a prévia divulgada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) do Censo 2022. Se o resultado se confirmar na divulgação consolidada, que deve sair entre janeiro e fevereiro do ano que vem, a polêmica acerca do município ter atingido a população de 100 mil pessoas continuará.

De acordo com o coordenador do IBGE de Votuporanga, Victor Biagi, os recenseadores já visitaram todas as cerca de 35 mil residências do município, mas ainda não foi possível concluir os trabalhos. “Temos aproximadamente 5% de domicílios ausentes/recusas que estamos revisitando para tentar coletar os questionários”, disse ele.

Faltando, portanto, cerca de 1,7 mil casas para terminar a contagem populacional, a cidade apresentou um crescimento de “apenas” 689 moradores em relação à última estimativa do IBGE, divulgada em 2021. Se todas as recusas ou ausências responderem aos questionários, levando em consideração a média do IBGE de três pessoas por domicílio, ainda é possível que a tão aguardada marca dos 100 mil habitantes seja superada.

Mesmo a marca não seja atingida, Votuporanga foi um dos municípios que mais cresceu na região levando em consideração a última contagem oficial (o Censo de 2010), quando a população chegou a 84.692. Ou seja, nos últimos 12 anos a cidade ganhou 12.103 novos moradores.