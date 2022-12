Após a emissão da ordem de serviço a contratada terá o prazo de 120 dias, ou seja, quatro meses, para concluir a obra

publicado em 28/12/2022

Está programada para às 9h a abertura das propostas das empresas interessadas em concluir a iluminação da Arena Plínio Marin (Foto: A Cidade)

Da redação

Depois de seis anos de espera e de muita reclamação, os torcedores da Votuporanguense devem conhecer ainda hoje a empresa que, enfim, irá deixar a Arena Plínio Marin apta a receber jogos noturnos. Isso porque está programada para às 9h a abertura dos envelopes com as propostas das empresas interessadas na execução das obras de instalações elétricas do sistema de iluminação do estádio.

A concorrência pública para a contratação da empresa, que terá de oferecer material, mão de obra e equipamentos, foi aberta no dia 18 de novembro, após a Câmara Municipal de Votuporanga aprovar o projeto enviado pela Prefeitura para viabilizar recursos para execução da obra de iluminação complementar da Arena. Até então apenas um lado do campo é iluminado após falhas de projetos.

O projeto elétrico luminotécnico e o projeto estrutural estão prontos. Com a obra, o lado da Arena onde ainda não recebeu a melhoria será contemplado com iluminação de LED utilizando-se de uma nova estrutura metálica para suporte das mesmas. O nível iluminação será de acordo com as exigências da Federação Paulista de Futebol.

O recurso de R$ 880 mil que será investido na obra foi aprovado pela Câmara Municipal. Na ocasião os vereadores autorizaram o município a desmembrar os recursos contratados via empréstimo com o Desenvolve SP da ordem de R$ 10 milhões. O recurso seria todo destinado para recapeamento, mas agora, R$ 880 mil vão para a iluminação da Arena e o restante segue com a mesma finalidade.