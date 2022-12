Assim como acontece nas confraternizações familiares, uma ceia foi organizada para cerca de 50 pessoas que permaneceram no local

publicado em 26/12/2022

Manifestantes deixaram de passar o Natal com suas famílias para montar uma ceia na frente do Tiro de Guerra de Votuporanga (Foto: Arquivo pessoal)

Da redação

Nem mesmo as comemorações do Natal afastaram os manifestantes, que ocupam a frente do Tiro de Guerra de Votuporanga desde o dia 2 de novembro, do acampamento. Já são 55 dias de protesto contra o resultado das eleições e, para a data festiva, muitos abriram mão da celebração em família para manter a vigília na unidade militar da cidade, assim como aconteceu em vários outros municípios pelo país.

Assim como acontece nas confraternizações familiares, uma ceia foi organizada para cerca de 50 pessoas que permaneceram no local. Cada um levou um prato salgado ou doce, além de frutas e refrigerantes.

“Muitas pessoas passaram aqui a ceia inteira, algumas ficaram com a família e depois também vieram para cá. Todos estão aqui firmes em um propósito que é buscar o melhor para o nosso país. A energia aqui está muito boa e creio que foi um Natal diferente, mas que vai valer a pena, uma vez que no final acredito que o sacrifício de poucos será o benefício de muitos”, disse João Carlos da Silva Lima, um dos manifestantes que passou a ceia no acampamento.

O início

Em Votuporanga o protesto começou com o bloqueio da rodovia Euclides da Cunha, logo após a apuração das urnas. Depois disso, ganhou as ruas da cidade com carreatas e passeatas até se estabelecer na porta da unidade militar do município, onde dezenas de votuporanguenses se revezam no local durante o período da manhã e tarde e se concentram em maior número no início da noite, quando acaba o expediente no comércio e indústrias.

O fim