Após ampliação dos programas de adoção responsável promovidos pelo CPVA, animais abandonados encontraram novos tutores

publicado em 28/12/2022

Mais de 190 animais encontraram um novo lar em 2022 graças a ampliação das políticas de adoção responsável do CPVA (Foto: CPVA)

Da redação

A ampliação dos programas de adoção responsável promovidos pelo CPVA (Centro de Proteção da Vida Animal) surtiu efeito positivo e garantiu um novo lar para 191 animais durante 2022. Graças a iniciativa, cães e gatos vítimas de maus-tratos ou abandonados encontraram novos tutores, após receberem os cuidados da unidade.

Para entender, as tradicionais feiras de adoção antes realizadas pelo órgão esporadicamente em datas especiais, agora passaram a ser semanais, por meio de parcerias com empresas ligadas ao mundo Pet, e também nas feiras livres e eventos promovidos pela Prefeitura.

Para realizar a adoção o interessado precisa levar documentos pessoais e comprovante de renda, para realizar um cadastro. Depois, é só escolher o animal. Os animais do Centro são vermifugados, vacinados e castrados. Além disso, eles são “chipados”, isto é, trazem microchips com informações e localização. O site da Prefeitura tem uma página que traz fotos e dados de todos os cães e gatos disponíveis para adoção.

Além das feirinhas, as adoções podem ser realizadas diretamente no CPVA, que fica no 6º Distrito Industrial, na Estrada Municipal Sérgio Nogueira. Lá funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h. Mais informações nos telefones: (17) 3405-9700 (ramal 9828) e (17) 9 9655-7592.

CPVA resgata mais de 394 animais vítimas de abandono e maus-tratos na cidade

Se por um lado o número de adoções deve ser comemorado, um outro dado divulgado pelo CPVA mostra que 394 animais precisaram ser resgatados após serem vítimas de maus-tratos e abandono nos últimos 12 meses. É o que mostra um levantamento feito pela Prefeitura exclusivamente para o jornal A Cidade.

No mesmo período, o CPVA de Votuporanga castrou mais de 3.000 animais (cães e gatos). O número de castrações nos últimos meses é um dos recordes da unidade. A título de comparação, no ano passado foram castrados 1.633 animais e entre os anos de 2017 e 2020 mais de 6,3 mil cães e gatos passaram pela cirurgia.

A iniciativa visa atender pessoas de baixa renda ou que façam parte de algum programa social para um controle populacional de cães e gatos, ajudando assim a reduzir o número de abandonos e maus-tratos a animais.

Denúncias