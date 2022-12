O único representante de Votuporanga dentre os diplomados foi reeleito com 105.245 votos

publicado em 19/12/2022

Presidente da Alesp compôs a mesa com autoridades do Judiciário paulista e foi diplomado para o seu quarto mandato parlamentar (Foto: Assessoria)

Da redação

O deputado votuporanguense e presidente da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), Carlão Pignatari (PSDB), também foi diplomado ontem para o seu quarto mandato parlamentar. O único representante de Votuporanga dentre os diplomados foi reeleito com 105.245 votos, dos quais 18.646 saíram de sua terra natal, e teve sua prestação de contas aprovada pela Justiça Eleitoral.

Na cerimônia de diplomação, ele compôs a mesa de autoridades ao lado de representantes do Judiciário, como o presidente do TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo), desembargador Ricardo Mair Anafe, e do TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo), desembargador Paulo Galizia.

“Mais uma vez, quero agradecer aos eleitores pelos votos e reafirmar meu compromisso, de trabalhar para melhorar a qualidade de vida nas cidades, principalmente aos que mais precisam. Meu mandato continuará sendo como sempre foi. Sou um deputado distrital, gosto de estar próximo aos municípios, às pessoas, contribuindo para áreas prioritárias como infraestrutura, saúde, educação e assistência social”, disse Carlão.

O presidente da Alesp também falou da emoção em ser diplomado para exercer o quarto mandato. “Há 12 anos trago comigo a responsabilidade de prestar um bom serviço público no maior Parlamento da América Latina. Inevitável que isso traga um frio na barriga, nenhum mandato é igual ao outro. As pessoas mudam, o modo de vida muda, as necessidades da população vão surgindo à medida que o tempo passa. É sempre um desafio enorme saber que nosso trabalho é ferramenta para melhorar o Estado de São Paulo e consequentemente, a vida de quem mora nele”, afirmou.

Trajetória

A trajetória de Carlão na vida pública começou em 1994, como Coordenador Regional da campanha de Mário Covas, ao lado de quem e na busca pelos mesmos ideais, Carlão passou a se interessar, cada vez mais, pela política. Esse interesse pela política e liderança já visível nos diversos setores da sociedade votuporanguense é que o levou a candidatar-se para prefeito pela primeira vez em 1996.

Naquela eleição, ele foi apoiado pelo Grupo Raízes, que havia feito a grande Exposição de Festas de Votuporanga e decidiu fazer parte da política, escolhendo Carlão dentre seus membros. Na ocasião quem se elegeu, por diferença mínima de votos, foi o ex-prefeito Atílio Pozzobon Neto, que além de Pignatari, também derrotou Waldecy Bortoloti.

Foi o único pleito de sua vida política que Carlão perdeu. Aos 42 anos, no ano de 2000, ele voltou a concorrer à Prefeitura de Votuporanga e foi eleito com 21.801 votos (56,63% dos votos válidos) e reeleito em 2004 com 34.856 (79,88% dos votos válidos).

Durante os oito anos de sua gestão, recebeu prêmios de reconhecimento, sendo considerado o principal deles o que marcou o fim de sua administração quando obteve 91,5% de aprovação popular com base em pesquisa, cujo índice apontou seu governo como ótimo/bom.

O sucesso de sua gestão o gabaritou para almejar voos mais altos e em 2010 ele disputou sua primeira eleição para deputado estadual, conquistando, de cara, 70.337 votos, o que lhe garantiu uma cadeira na 17ª legislatura (2011-2015). Em reconhecimento do seu trabalho, principalmente em prol dos municípios da região, em 2014, foi reeleito com 97.444 votos, ganhando ainda mais respeito dentro do partido e ocupando a liderança da bancada por dois anos consecutivos.