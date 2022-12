O jornal A Cidade ouviu lideranças, empresários e personalidades da cidade sobre o que Votuporanga tem a evoluir a partir de agora

publicado em 31/12/2022

Acompanhe o que dizem os votuporanguenses dos mais variados segmentos (Fotos: Arquivo Pessoal)

Com a chegada do ano novo, muitos são os desejos de paz, saúde e prosperidade. São vários os desafios a serem superados, mas está em nossas veias a determinação para levar Votuporanga sempre mais adiante rumo ao progresso que a sua população tanto luta é faz por merecer. Acompanhe o que dizem os votuporanguenses dos mais variados segmentos sobre as esperanças de um novo tempo que se abre para a nossa querida cidade:

Para 2023, esperamos que seja um ano de ainda mais conquistas. Temos importantes obras para serem concluídas e outras iniciadas, gerando impacto positivo na vida dos votuporanguenses. Continuaremos trabalhando firmes no propósito de fazer que Votuporanga se desenvolva cada vez mais, cuidando das pessoas e sendo referência regional.

Jorge Seba, prefeito de Votuporanga

Como vereador em meu segundo mandato, e agora eleito presidente da Câmara Municipal para o biênio 2023/24, assumo com muito orgulho este novo desafio e com muita responsabilidade, junto a nossa Mesa Diretora, faremos tudo o que for necessário para conduzir os trabalhos do Legislativo de forma correta e honesta, trazendo benefícios e investimentos para o nosso município.

Junto aos demais colegas vereadores, ao prefeito Jorge Seba, ao vice cabo Valter, vamos em busca de novas conquistas para a nossa comunidade.

Desejo a todos, um feliz 2023, próspero e que o Senhor Jesus Cristo cubra de bênçãos a todos os nossos lares. Conte sempre conosco!

Daniel David – vereador/presidente da Câmara biênio 2023/2024

O ano de 2022 foi de muito trabalho e, felizmente, colhemos bons frutos. Para 2023, meu desejo é que possamos unir ainda mais forças para construir um ano repleto de esperanças em um futuro melhor.

As celebrações de Ano Novo nos permitem ficar mais próximos de quem amamos e isso nos fortalece para que possamos realizar sonhos e nos encher ainda mais de boas expectativas.

Eu desejo a Unifev e a todos os votuporanguenses que possamos aproveitar esse momento de virada para avaliar o que funcionou em 2022 e o que precisamos aprimorar, para que em 2023 avancemos ainda mais na oferta de uma educação de qualidade e na construção de uma sociedade mais justa e unida”.

Douglas Gianoti, diretor-presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV)

“Ao iniciarmos o ano de 2023, as nossas expectativas também se renovam de que nossa cidade, tão bem conduzida, cada dia seja mais fraterna, seja mais solidária e que o Poder Público possa realmente chegar e atribuir a cada cidadão o que realmente lhe é de direito.

Na nossa Santa Casa, continuamos na difícil missão de fazer saúde pública. De atender cada dia mais as pessoas mais necessitadas, não só de Votuporanga, como toda a região, trazendo para cá incrementos, investimentos e a esperança de que teremos um futuro melhor”

Roberto Biazi, provedor da Santa Casa de Votuporanga

“Falar de 2023 é falar de mudanças. Acredito que a palavra para o ano novo é justamente essa, mudança. E isso reflete na nossa querida Searvo. A Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Votuporanga terá uma nova diretoria composta a partir de agora para dar continuidade ao trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo de muitos e muitos anos. A expectativa é manter laços fraternos e de colaboração junto ao Poder Público Municipal e ser um elo de amparo entre prefeitura e a população votuporanguense. É importante salientar que Votuporanga se transformou em um grande canteiro de obras nas últimas gestões e a Searvo, assim como toda gama de engenheiros, acredita que a construção e o desenvolvimento municipal possam levar, nesse ano de 2023, a ajuda para aqueles que mais precisam, facilitando as suas vidas com o desenvolvimento para áreas periféricas.

A diretoria e todos os nossos associados estão à disposição de Votuporanga e da nossa região para buscar uma realidade sempre melhor para toda a sociedade”