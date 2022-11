Mobilização começou na Praça São Bento e depois tomou as ruas da cidade para se juntar ao grupo que está desde quarta-feira no TG

publicado em 05/11/2022

Da redação

Dezenas de votuporanguenses voltaram a se mobilizar neste sábado (5) em mais um protesto contra o resultado das eleições do último domingo (30). A mobilização, desta vez, começou na Praça São Bento e depois tomou as ruas da cidade para se juntar ao grupo que está “acampado” desde quarta-feira (2) na frente do Tiro de Guerra de Votuporanga.

Vestidos de verde e amarelo, os manifestantes executaram o hino nacional e pediram o impeachment de ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), a quem atribuem uma chamada ditadura do judiciário.

“Nós estamos aqui hoje protestando contra a ditadura do poder judiciário, a favor da família, contra a censura e a favor da liberdade, principalmente da liberdade de expressão. Infelizmente nós vivemos hoje um ativismo judicial enorme e nessas eleições o STF e o TSE promoveram a censura e atos democráticos que por si sós já seriam suficientes para invalidar a eleição”, disse Rodrigo Cevallos, um dos organizadores do ato.