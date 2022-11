A informação foi confirmada pelo próprio chefe do Executivo Municipal em entrevista à Cidade FM

publicado em 18/11/2022

A informação foi confirmada pelo próprio prefeito em entrevista à Cidade FM; investimento será de R$ 10,7 milhões (Foto: A Cidade)

Da redação

O prefeito Jorge Seba (PSDB) assinou ontem a ordem de serviço para o início das obras de construção de uma escola no bairro Colinas. A informação foi confirmada pelo próprio chefe do Executivo Municipal em entrevista à Cidade FM e o investimento será de mais de R$ 10,7 milhões.

A unidade de ensino será edificada em uma área pertencente ao município localizada nas ruas Francisco Mainardi, Dante Furlani e Antonio Seba, atrás do Centro Dia, José Jacob Lopes. A obra será tocada pela empresa GHM Construtora Eireli, que tem sede registrada na cidade de Meridiano.

“Essa escola será construída em uma área do município de 7 mil metros quadrados com recursos integralmente do Governo do Estado. Essa obra terá dois andares, quadra coberta e laboratórios. É mais um investimento na nossa educação, para que continuemos sendo destaques na qualidade de nosso ensino”, disse o prefeito.

Serão mais de 3,4 mil metros quadrados de área construída divididas em 12 salas de aula e demais espaços físicos para o atendimento de 350 alunos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio.