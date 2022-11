Em entrevista à Cidade FM, o prefeito destacou que a obra já está em licitação e também integrará o programa “Asfalto Novo”

publicado em 26/11/2022

A rua Goiás será inteiramente recapeada, segundo o prefeito Jorge Seba, com um investimento de R$ 300 mil (Foto: A Cidade)

Da redação

O prefeito Jorge Seba (PSDB) anunciou, em entrevista à Cidade FM, que a rua Goiás terá toda a sua extensão recapeada. A via, que fica na região central de Votuporanga, tem recebido solicitações frequentes de melhorias e já entrou em fase de licitação e também integrará o programa “Asfalto Novo”, que já recuperou cerca de 140 mil metros quadrados de ruas pela cidade.

A obra, segundo o prefeito, foi orçada em R$ 300 mil e contará com recursos destinados pelo deputado federal Fausto Pinato (PP). “Temos agora o recape da rua Goiás, que é um investimento de R$ 300 mil conquistados junto ao deputado federal Fausto Pinato (PP), que já está em licitação, e vai pegar toda a extensão da rua Goiás. O pessoal que reside ali ou que trabalha ali, que tem o seu comércio vai ter logo o recape nesse trecho. Essa obra faz parte do programa Asfalto Novo, que é o maior programa de recapeamento da história de nossa cidade”, destacou Seba.

Ainda nesta semana deve ser iniciada também mais uma etapa de R$ 7 milhões de recapeamento. Os trabalhos vão começar pela Avenida Brasil e depois contemplarão também outras importantes avenidas, como a Prestes Maia, José Silva Melo e Pansani, além de diversas outras ruas.