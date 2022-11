Ele ministra a primeira palestra, às 13h, com o tema "Transformação de vidas por meio da educação", onde irá relatar sua história inspiradora de sucesso

publicado em 18/11/2022

Diego Mahfouz Faria Lima ministrará palestra com o tema em Votuporanga, por meio da Secretaria de Direitos Humanos (Foto: Divulgação)

A Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de Votuporanga realiza, na próxima sexta-feira (25), o 3º Seminário da Consciência Negra a partir das 13h, no Centro de Cultura e Turismo do Parque da Cultura.

Participará do evento, Diego Mahfouz Faria Lima, reconhecido nacionalmente pelo prêmio "Educador Nota 10" da Fundação Victor Civita, e internacionalmente como finalista do prêmio Global Teacher Prize (em tradução livre Prêmio Professor Global), considerado o Nobel da Educação.

Ele ministra a primeira palestra, às 13h, com o tema "Transformação de vidas por meio da educação", onde irá relatar sua história inspiradora de sucesso. Ele foi responsável pelas mudanças positivas e notórias que promoveu na escola municipal Darcy Ribeiro, em São José do Rio Preto, conhecida pelos altos índices de evasão escolar e conflitos entre alunos. O professor encontrou grandes desafios: depredação do patrimônio público, falta de sentimento de pertencimento dos alunos e da comunidade, tráfico de drogas, entre outros. Com a política de mediação e interação entre família, comunidade, alunos e escola, Diego mudou a realidade da escola e da comunidade.

Diego Mahfouz Faria Lima é escritor, professor e diretor escolar. Trabalha exclusivamente como agente e gestor de transformação humana desde 2006. Estudou Pedagogia e Direito no Centro Universitário de Rio Preto e possui pós-graduações nas áreas humanas, tecnológicas e educacionais. Apaixonado pela gestão democrática, tecnologia e com visão futurista para com a educação pública, em 2014 assumiu a Escola Municipal "Darcy Ribeiro", em São José do Rio Preto.

Foi ganhador dos prêmios Educador Nota 10 e Educador do Ano pela Fundação Victor Civita e Roberto Marinho, em 2015. Vencedor do "Oscar da Educação Brasileira" pela Academia Brasileira de Educação do Rio de Janeiro, em 2016 e foi um dos 10 finalistas do Global Teacher Prize (o "Nobel da Educação"), em 2018 foi considerado como um dos dez melhores do mundo e embaixador mundial da Educação pela Fundação Varkey de Londres e pelo maior empresário do mundo, Bill Gattes.

O secretário de Direitos Humanos, Emerson Pereira, explicou que o seminário vem para encerrar uma programação especial em diversos locais da cidade em relação ao Dia Nacional da Consciência Negra, lembrado em 20 de novembro. "A vinda do "Professor Nota 10" visa transformar as pessoas. Ele acredita na educação, no trabalho, nos alunos e no que faz. Com certeza irá nos motivar ainda mais", disse.

Seminário também discutirá sobre justiça, juventude e encarceramento. O tema do Seminário deste ano é "A importância da educação como meio transformador, a luta pela redução das desigualdades sociais e a necessidade de políticas públicas de enfrentamento e de superação do racismo estrutural brasileiro". E para debater sobre o tema "Justiça, juventude e encarceramento", também estará presente no seminário o Juiz de Direito da 4.ª Vara Cível de Votuporanga, Sérgio Martins Barbatto Junior.

O encarceramento em massa no Brasil tem cor. O Brasil é o terceiro país no mundo que mais encarcera pessoas. Majoritariamente jovens negros encarcerados por um Sistema de Justiça Branco. Refletir sobre essa forma de controle social, repensar o sistema de justiça criminal, a criminalização das drogas e da pobreza, se faz fundamental no combate ao racismo brasileiro em suas formas contemporâneas.