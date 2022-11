Os documentos também convocam os aprovados para as próximas fazes do certame que para alguns cargos é a prova prática e para outros o TAF

publicado em 09/11/2022

Lista com o resultado e a classificação de todos os candidatos foi divulgada ontem pela Prefeitura junto com a convocação (Foto: A Cidade)

Da redação

A Prefeitura de Votuporanga divulgou ontem, no Diário Oficial do Município, os editais com os resultados do concurso público para diversos cargos na Administração Municipal. Os documentos também convocam os aprovados para as próximas fazes do certame que para alguns cargos é a prova prática e para outros o TAF (Teste de Aptidão Física).

Para os cargos de ensino médio e superior (exceto os cargos de professor, agentes de saúde e de endemias), a prova prática está prevista para o dia 20 de novembro, a partir das 8h. Os locais de aplicação variam para cada cargo, mas serão no Instituto Federal, Parque Aquático Prof. Luiz Carlos Toloni e o CEM Professor Faustino Pedroso. Para confirmar o local e horário da prova basta acessar o QR Code nesta página.

Os candidatos deverão comparecer nos locais das provas com antecedência mínima de 30 minutos, munidos de um documento pessoal, para realizar os testes. Para os cargos: Técnico do Executivo XIV - Tradução e Interpretação de Libras, Técnico em Educação VI - Cursos Livres - Artes Musicais, Técnico em Educação VI - Cursos Livres - Expressão Corporal (Capoeira), Técnico em Educação VI - Cursos Livres - Expressão Corporal (Dança) e Técnico em Saúde XVII - Enfermagem do Trabalho, não houve candidato aprovado.

Ensino Fundamental

Já os candidatos aprovados para os cargos de nível fundamental (concurso 04/2022), farão o TAF e a prova prática também no dia 20. Para eles, no entanto, os testes serão aplicados apenas no Almoxarifado Municipal e Parque Aquático Prof. Luiz Carlos Toloni.

Os candidatos aos cargos de agente operacional - serviços gerais (feminino e masculino) e agente operacional II - vigilância patrimonial, deverão levar trajes apropriados (calção, camiseta e tênis) para realizar o TAF e apresentarem junto a coordenadoria da prova, exame médico, constando aptidão para realização de exercícios com esforço físico, sob pena de não ser admitido à prova. Para eles o teste será no Parque Aquático, às 8h.

Já os candidatos aos cargos de agente operacional VII - direção veicular; agente operacional VII - operação de máquinas leves; agente operacional X - máquinas pesadas e agente operacional XI - operação de máquinas pesadas; deverão portar e apresentar, por ocasião da prova prática, sua Carteira de Habilitação, sem restrições na categoria exigida pelo Edital e dentro do prazo de validade. A prova será aplicada no Almoxarifado, a partir das 8h.

Para os cargos: Agente Operacional V - Manutenção Hidráulica e Agente Operacional VI - Carpintaria, não houve candidato aprovado.

Agentes de Saúde/Endemias