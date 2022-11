Espaço, que foi usado recentemente para a ExpoShow, receberá um investimento de R$ 9,5 milhões para receber grandes eventos

publicado em 24/11/2022

Centro de Eventos da Expo receberá R$ 9,5 milhões de investimento para cobertura do espaço (Foto: A Cidade)

Da redação

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal de Administração, abriu o processo de licitação para a contratação de uma empresa para a cobertura do Centro de Eventos Helder Henrique Galera, que fica na vicinal Ângelo Comar (entre Votuporanga e Parisi). O espaço, que foi usado recentemente para a ExpoShow, receberá um investimento de R$ 9,5 milhões para receber grandes eventos.

O investimento será possível graças a recursos enviados pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional, com o intermédio do deputado e presidente da Alesp, Carlão Pignatari (PSDB).

“Mais uma obra importante que contribuirá para que a cidade continue promovendo grandes eventos. Gratidão ao deputado Carlão Pignatari que nos ajudou nesta conquista junto ao governo de São Paulo”, disse o prefeito Jorge Seba (PSDB).

De acordo com o projeto, serão cerca de 5,8 mil metros quadrados de cobertura metálica com telhas galvanizadas termoacústicas. Os pilares serão de concreto armado pré-moldado e vigas de transição pré-moldadas em concreto.