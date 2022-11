“Prepare e venda hambúrguer artesanal” será ministrado de 7 a 22 de novembro para pessoas com mais de 18 anos

publicado em 01/11/2022

“Prepare e venda hambúrguer artesanal” será ministrado de 7 a 22 de novembro para pessoas com mais de 18 anos (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

O setor de alimentação é uma área que contribui com a economia dos municípios de maneira geral, e a produção de hambúrguer artesanal vem crescendo cada vez mais e se transformando em uma possibilidade de fonte de renda extra para diversas famílias.

Pensando nisso, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Votuporanga, em parceria com o Sebrae, Senac e Governo do Estado de São Paulo, através do programa Empreenda Rápido, oferecerá o curso gratuito “Prepare e venda hambúrguer artesanal” para auxiliar quem deseja se aperfeiçoar neste ramo de atividade.

clicando aqui . O curso será presencial e ministrado de 7 a 22 de novembro, de segunda a sexta, das 8h às 12h, no Laboratório de Técnica Dietética e Práticas Gastronômicas da Unifev, localizado na Rua Sergipe esquina com a Rua Rio Grande. As inscrições são limitadas e podem ser feitas