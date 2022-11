O presidente eleito viaja para participar Conferência do Clima da Organizações das Nações Unidas

publicado em 14/11/2022

A agenda de Lula no Egito prevê também encontros bilaterais com autoridades de outros países (Foto: Assessoria)

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, viaja nesta segunda-feira (14) de São Paulo para o Egito, onde irá participar da COP 27, a Conferência do Clima da Organizações das Nações Unidas (ONU).

O evento começou no dia 6 de novembro na cidade egípcia de Sharm El Sheikh e discute medidas de enfrentamento à mudança climática. A agenda de Lula no Egito prevê também encontros bilaterais com autoridades de outros países.

Lula deixou sua casa na Zona Oeste da capital, numa comitiva com outros carros, sem falar com a imprensa, e seguiu para um hangar na mesma região, onde pegaria um helicóptero até o aeroporto.

No sábado (12) ele passou por exames de rotina no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, antes de embarcar. De acordo com boletim médico, os testes de imagem de Lula estão normais e seguem mostrando uma completa remissão do tumor na garganta diagnosticado em 2011. Isso significa que não há indícios de células cancerígenas no organismo.

Ainda segundo o hospital, o presidente eleito tem alterações inflamatórias decorrentes do esforço vocal e uma pequena área de leucoplasia na laringe.

O médico Roberto Kalil Filho, que coordena a equipe médica que atendeu Lula, explicou que leucoplasia é uma mancha ou placa branca da mucosa da corda vocal, em geral benigna.