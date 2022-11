A fiscalização ocorre nesta quinta-feira (9), a partir das 9h

publicado em 09/11/2022

O objetivo é verificar se a leitura dos radares está em conformidade com a velocidade permitida na via pública (Foto: A Cidade)

O Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo), autarquia do Governo do Estado, vinculada à Secretaria da Justiça e Cidadania, e órgão delegado do Inmetro, com a finalidade de proteger o consumidor, realizará verificação metrológica de radares instalados em Votuporanga. A fiscalização ocorre nesta quinta-feira (9), a partir das 9h.

Serão verificados os radares instalados na avenida Antônio Augusto Paes, sentido bairro/centro; avenida Emílio Arroyo Hernandes, sentido bairro/centro; rua Itacolomi, sentido centro/bairro e avenida João Gonçalves Leite, sentido bairro/centro.

As verificações metrológicas são realizadas com a utilização de uma viatura oficial, dotada de medidor de velocidade de alta precisão previamente calibrado (padrão). Os ensaios são realizados em cinco velocidades diferentes. Após a passagem da viatura pelo medidor, os resultados registrados pelo seu sistema fotográfico são confrontados com os resultados obtidos pelo padrão do Ipem-SP.

Os medidores aprovados recebem um laudo técnico com validade para um ano. Se forem reprovados, a empresa responsável pelo medidor é autuada e o equipamento é interditado.

Diariamente, o Ipem-SP realiza a verificação metrológica dos radares, instrumentos utilizados para medir e registrar velocidade destinados ao monitoramento do trânsito, em todo o Estado de São Paulo. Conforme a Portaria Inmetro, é obrigatória a verificação metrológica uma vez por ano ou toda vez que o equipamento passar por reparo.

A verificação metrológica no radar leva de 20 minutos até uma hora. A ação envolve os fiscais do Ipem-SP e a equipe da empresa responsável pelo instrumento.