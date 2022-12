O religioso, acompanhado de um dos fundadores do novo templo, o empresário José Francisco dos Santos, mais conhecido como seu Zé do Porecatu, esteve na Cidade FM

publicado em 30/11/2022

Seu Zé do Porecatu acompanhou o pastor Jehan Porto em entrevista à Cidade FM para falar sobre a Igreja Família RB (Foto: A Cidade)

Da redação

Votuporanga ganha a partir de hoje, de forma oficial, uma nova igreja: a Família RB (Ribeiro de Besor), que terá como liderança espiritual o renomado pastor e conferencista internacional, Jehan Porto. O religioso, acompanhado de um dos fundadores do novo templo, o empresário José Francisco dos Santos, mais conhecido como seu Zé do Porecatu, esteve na quarta-feira (30) na Cidade FM para convidar a população a participar da programação de inauguração, que vai até o próximo dia 4.

A nova igreja, segundo o pastor, tem como missão servir a Votuporanga e sua população, por meio de uma visão ministerial alicerçada no evangelho que é: amar, servir, treinar, equipar e enviar pessoas. “A Família RB é uma igreja que quer amar e cuidar das pessoas”, disse o pastor.

A iniciativa de fundar a igreja partiu de seu Zé. Por mais de 40 anos ele foi membro ativo uma denominação religiosa, mas se afastou por uma série de questões. Por um plano divino, segundo ele, tudo se amoldou a ponto de ele decidir servir a Deus por meio de uma nova igreja, dando origem então à Família RB.

“Não é a igreja do seu Zé, é a igreja do povo cristão de Votuporanga. Deus tinha um plano maior para a minha vida e nós decidimos montar e entregar a igreja para o povo de Votuporanga em forma de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito à minha família e por mim. Isso é o mínimo que eu posso fazer perante a tudo o que Deus fez por mim”, contou o empresário.

A programação especial de inauguração contará com a presença de renomados nomes do mundo gospel, tanto na música quanto em pregação. Para o primeiro dia, hoje, estão confirmadas a participação do pastor Josymar Fonseca (da igreja Família da Fé de Campinas) e do cantor Eli Soares que foi premiado neste ano como o melhor cantor gospel da América Latina.

Já para amanhã estarão entre os convidados o pastor Mirko Levak (da igreja Comunidade da Fé, de Americana) e o cantor Thiago Lucas. No sábado (3) a pregação ficará por conta do pastor Jehan Porto que terá ao seu lado o grupo Discopraise (de Brasília) e para encerrar a programação, no domingo (4), o louvor ficará por conta do pastor David Quinlan e a pregação com o pastor Josué Gonçalves, que tem mais de 30 anos de doação ao evangelho.