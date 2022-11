Junto de amigos, eles montaram uma vaquinha pela internet para angariar fundos para suprir algumas necessidades financeiras básicas

publicado em 14/11/2022

Além da vaquinha, a filha de Itamar trabalha com a venda de roupas infantis (Foto: Reprodução)

Da redaçãoSuperada a luta para a transferência a um hospital especializado, a família de Itamar Rodrigues da Silva, de 50 anos, que se feriu gravemente após a explosão de uma churrasqueira, inicia agora uma nova batalha: a de auxilia-lo nessa recuperação. Junto de amigos, eles montaram uma vaquinha pela internet para angariar fundos para suprir algumas necessidades financeiras básicas.Itamar era muito conhecido na cidade em razão do tempo em que atuou como servidor na Secretaria de Direitos Humanos. Nesse período, no entanto, ele ocupava cargo de confiança e acabou sendo desligado após a troca de governo. Desempregado, ele então financiou uma motocicleta e começou a trabalhar como mototaxista.“Meu pai sempre foi uma pessoa muito trabalhadora e ultimamente ele trabalhava como mototaxista. Como as coisas estavam difíceis, ele não conseguia pagar o INSS, então além de toda a dificuldade com a recuperação, ele também está desamparado financeiramente, pois está sem trabalhar todos esses dias e terá que ficar ainda mais tempo até se recuperar por completo”, contou Olga Silva, filha de Itamar.Amigos então se mobilizaram com a ideia de fazer uma rifa, mas então decidiram abrir a vaquinha, onde as pessoas possam contribuir com qualquer valor que estiver ao seu alcance. Para contribuir com a ação basta apontar o celular para o QR Code nesta página.“Nossa família sempre foi muito trabalhadora, mas somos humildes e não temos condições de arcar com tudo isso sozinhos. Por isso decidimos montar essa Vaquinha e pedir para que todos contribuam da forma que puderam para que possamos superar essa fase tão difícil”, completou.Além da vaquinha, a filha de Itamar trabalha com a venda de roupas infantis. Quem puder também pode colaborar adquirindo peças por meio de sua loja virtual a Bebê Love Votuporanga. Informações e pedidos podem ser solicitados por meio do WhatsApp: 17 99260-4056.