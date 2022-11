Unidade de ensino irá atender 350 alunos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio em um prédio de 3,4 mil m² e 12 salas de aula

publicado em 03/11/2022

No bairro Colinas, a escola estadual será construída na rua Antonio Seba, em uma área atrás do Centro Dia (Foto: A Cidade)

Da redação

A Prefeitura de Votuporanga concluiu na quinta-feira (3) o processo de licitação para a construção de uma escola estadual com 12 salas de aula no bairro Colinas. A adjudicação do certame foi publicada no Diário Oficial do Município e a empresa vencedora foi a GHM Construtora Eireli.

A empreiteira, que tem sede registrada em Meridiano, apresentou a melhor proposta e vai construir o colégio por R$ 10,7 milhões. A escola do Estado será edificada em uma área pertencente ao município localizada nas ruas Francisco Mainardi, Dante Furlani e Antonio Seba, atrás do Centro Dia, José Jacob Lopes.

Serão mais de 3,4 mil metros quadrados de área construída divididas em 12 salas de aula e demais espaços físicos para o atendimento de 350 alunos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio.

A obra será custeada com recursos estaduais. A empresa vencedora da licitação terá o prazo de um ano para concluir os trabalhos e entregar a escola pronta para ser utilizada pelos alunos.

Mais escolas

Na mesma edição do Diário Oficial a Prefeitura homologou a empresa vencedora de outra licitação para a reforma de mais uma escola, essa municipal. As obras serão no CEM “Profº. Faustino Pedroso", no bairro San Remo.

A escola terá quase toda a cobertura reformada, com substituição da estrutura existente por estrutura metálica com telha termoacústica, adequação no piso entre os blocos de salas, adequações na arquibancada da quadra, rampa de saída de emergência e construção de suas salas multiuso e um almoxarifado. A obra está em fase de licitação e orçada em R$ 2 milhões de recursos próprios.

A obra será tocada pela empresa Saliarte Construtora e Engenharia Eireli, de Fernandópolis, que venceu a licitação com uma proposta de R$ 1,7 milhão.

Carobeiras

Outra obra que está em licitação é a de construção de uma creche no Jardim Carobeiras, que terá capacidade para atender até 188 crianças de 0 a 5 anos. O certame foi lançado junto com o da escola do Colinas, porém alguns recursos administrativos ainda travam o encerramento do processo.

Localizada em um terreno de cerca de 2,6 mil m² (ao lado do Consultório Municipal do bairro), a unidade de ensino contará com uma área construída de 894,78 m² e terá seis salas de aula com solário, uma salta de múltiplo uso, duas salas de berçário, sanitários, pátio, cozinha, refeitório e áreas administrativas e de serviços.