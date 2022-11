Ele disse que para sentar na cadeira de presidente é preciso ter coragem e que Jura não teria condições para administrar

publicado em 17/11/2022

O principal desagravo, no entanto, partiu do próprio presidente da Câmara, que foi mais incisivo. Ele disse que para sentar na cadeira de presidente é preciso ter coragem e que Jura (que anunciou seu nome para a disputa para o comando da Casa) não teria condições para administrar ou estaria vendo muitos blogs de redes sociais.

“Vossa excelência teria que ter feito esses questionamentos na aprovação do orçamento pelo qual votou favorável. Temos todos os relatórios dos motivos dessa reforma, que serão mostrados no momento oportuno e se tiver alguma dúvida, Jura, coloca no papel que com certeza será respondido. O Ministério Público está aí também, é só acionar. Aqui é tudo bem transparente, aqui faz a coisa certa e não teme, Jura. O senhor me fez um elogio há duas semanas me cumprimentando pelo processo da forma que está sendo feita, tudo com licitação, então o senhor pode ficar tranquilo que aqui as atitudes são verdes e amarelas, aqui não é vermelha não, aqui não tem corrupção. O nobre vereador Jura está no papel hoje de vice-líder e tem muita coisa para se preocupar então essas picuinhas deixa para lá, deixa que isso aqui a Mesa Diretora resolve. Cumpra com o seu papel que a Mesa Diretora está cumprindo com o dela”, concluiu Serginho.