O A Cidade percorreu os principais colégios eleitorais da cidade e presenciou seções calmas e sem filas

publicado em 30/10/2022

A reportagem acompanhou a votação nos principais colégios eleitorais de Votuporanga (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O Grupo Cidade de Comunicação está desde as primeiras horas da manhã, deste domingo (30), acompanhando o segundo turno das eleições gerais 2022, em Votuporanga. O cenário é bem diferente do primeiro turno, isso porque as seções se encontram sem filas longas e a votação ocorre de forma tranquila.

A reportagem acompanhou este cenário nas principais seções eleitorais, durante a manhã, dentre eles o da escola dr. José Manoel Lobo, o maior colégio eleitoral de Votuporanga, que segue o mesmo fluxo, de forma tranquila e eleitores votando de maneira rápida.