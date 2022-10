Informações fazem parte de um balanço feito pelo chefe do Cartório Eleitoral em entrevista à Cidade FM

publicado em 30/10/2022

Até o momento, não foi reportada nenhuma ocorrência de “Boca de Urna” nem de qualquer outro crime eleitoral (Foto: A Cidade)

Da redação

Diferente do que se viu no primeiro turno, quando a biometria causou filas em praticamente todas as escolas, a votação neste domingo (30) segue tranquila, rápida e sem intercorrências. Foi o que afirmou o chefe do Cartório Eleitoral de Votuporanga, Robson Henrique da Silva Oliveira, em entrevista à Cidade FM, no início da tarde, ao fazer um balanço parcial da votação.

Segundo Robson, apenas três urnas precisaram ser substituídas após problemas técnicos, mas isso foi identificado logo nas primeiras horas da manhã e não provocou maiores problemas.

“Está tudo muito tranquilo, graças a Deus, não tivemos nenhum problema de filas, como teve no primeiro turno, até agora. Tivemos três substituições de urnas por problemas técnicos, mas não causou atrasos e a votação está transcorrendo em absoluta tranquilidade”, disse.

O chefe do Cartório Eleitoral de Votuporanga disse também que, até o momento, não foi reportada nenhuma ocorrência de “Boca de Urna” nem de qualquer outro crime eleitoral. Ele orientou ainda para que todos os eleitores que não exerceram o direito do voto até o momento, que compareça ao seu colégio de votação e leve consigo um documento de identificação com foto.

“Compareça, não estamos com notícia de fila então no horário que for melhor para você, até às 17h, você será atendido rapidamente”, completou.

Robson reforçou ainda a informação de que quem não votou no primeiro turno pode e deve votar agora, uma vez que a justificativa da ausência é independente para cada turno. “A justificativa pode ser feita em qualquer colégio de votação ou pelo aplicativo e-título”, concluiu.