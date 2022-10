A “Arena Beach Time” será inaugurada hoje, às 8h, no Clube dos 40 com uma série de inovações para todo o município e região

publicado em 28/10/2022

A Arena Beach Time de Votuporanga é inovação na região e será inaugurada hoje a partir das 8h (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Votuporanga ganha, a partir de hoje, a sua primeira arena coberta de Beach Tennis. O investimento é uma inovação na modalidade e no esporte do município e em toda a região. A “Arena Beach Time” será aberta a partir das 8h, no Clube dos 40, com entrada franca.

A abertura da mais nova arena será acompanhada com um café da manhã, churrasco, chopp, cerveja gelada e de muito pagode e samba bom com o Grupo Nossa Teoria, que comanda a programação musical das 12h às 14h30. O evento deve prosseguir até as 18h. Os organizadores pedem ainda um alimento não perecível, que será doado para as entidades assistenciais.

A Arena Beach Time é uma iniciativa dos sócios José Francisco de Paula Neto e Lucas Pucci Alvarenga, em parceria com Richard Comar Marão Sayeg, do Richão Beach Tennis e com a professora Gabrielli Puertas Gustinelli Amorim, da Academia Teen/Kids, que juntos oferecerão aulas de Beach Tennis, Aula de Beach Tennis Kids e o Funcional Kids.

“A nossa expectativa com a Arena é trazer o máximo de pessoas para esse esporte que é o Beach Tennis, um esporte que vem crescendo no Brasil e no mundo a fora. É um esporte que tem um alto índice de inclusão, onde todo mundo joga, a família inteira em um ambiente agradável. Nesse espaço maravilhoso que a gente vai ter vamos oferecer bastante opções que envolve toda a família, desde aulas kids como aulas para todo mundo”, disseram José Francisco e Lucas Pucci Alvarenga.

A ideia é democratizar ainda mais o espaço e deixar disponível para que todas as pessoas interessadas no esporte façam uma aula, aprendam e comecem a participar do esporte. As parcerias são para movimentar ainda mais a modalidade em Votuporanga e a equipe ainda terá um professor somente para o funcional.