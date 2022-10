Para tentar evitar que isso aconteça, a Prefeitura iniciou arrastões e implementou uma série de medidas de prevenção em Votuporanga

publicado em 20/10/2022

Por conta desse alerta o setor de Vigilância Ambiental reforçou todo o trabalho de prevenção para este fim de ano (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

A Secretaria Estadual de Saúde emitiu um alerta para todos os municípios de São Paulo para o risco de uma nova epidemia de dengue e com sintomas ainda mais graves para o ano que vem. O cenário é alarmante, tendo em vista que Votuporanga já viveu um surto da doença neste ano, com 9.740 casos e quatro mortes confirmadas e a tendência, conforme o alerta divulgado, é de que os números sejam ainda piores.

“A gente tem um alerta da Secretaria Estadual de Saúde com uma previsão de epidemia para o ano que vem com casos mais agravados, maior número de internações e até uma previsão de um maior índice de óbitos. Ainda não temos um parecer sobre os motivos disso, mas é uma previsão mesmo que eles estão fazendo para todo o Estado”, disse Samara Fernandes, responsável pela Vigilância Ambiental do município.

Por conta desse alerta o setor de Vigilância Ambiental reforçou todo o trabalho de prevenção para este fim de ano, inclusive com o reforço dos agentes comunitários de saúde, que também foram empenhados nessa missão.

“Durante os meses de agosto e setembro nós fizemos um arrastão por todo o município e agora nós teremos a liberação dos agentes comunitários de saúde para se juntarem aos agentes de combate às endemias nesse trabalho de combate à dengue para realmente trabalharmos para deixar as áreas mais limpas, eliminando criadouros e focos do mosquito Aedes Aegypti, com o intuito de reduzirmos ao máximo essas perspectivas ruins que temos para o ano que vem”, disse Samara.

Samara explicou ainda que a dengue é uma doença cíclica e sazonal, que está muito relacionada ao índice de chuvas e também a temperatura.