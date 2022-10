Competição acontece nos dois próximos fins de semana e, além das categorias tradicionais, haverá uma especial

publicado em 27/10/2022

A competição, organizada pelo professor Cal, terá disputas nas categorias A, B, C, Iniciante e Feminino (Foto: A Cidade)

Da redação

O Votuclube Open de Tênis começa hoje e vai agitar as quadras de tênis do Votuporanga Clube durante os próximos dois fins de semana. A competição, organizada pelo professor Cal, terá disputas nas categorias A, B, C, Iniciante e Feminino, além de uma categoria Especial com a presença de tenistas de ponta da região. No total, são mais de 50 tenistas que participarão da competição.

A competição tem início nesta sexta-feira, a partir das 18h, com jogos das categorias A, C, Iniciante e Feminino. No sábado, o torneio segue durante todo o dia, a partir das 8h até às 18h30. Já no domingo, a partir das 8h, começam as fases eliminatórias com as semifinais feminina e as quartas de final da categoria B masculina.

No fim de semana dos dias 3, 4 e 5 não é diferente, as disputas ocorrerão ao longo dos dias, com a novidade da categoria Especial, que inicia no sábado, dia 4, a partir das 9h30. As finais das categorias B, A e Especial estão marcadas para o domingo, dia 5, a partir das 8h. A entrada ao clube será liberada para não-sócios que queiram acompanhar a competição.

De acordo com o professor Cal, um dos maiores incentivadores do tênis em Votuporanga e na região, o objetivo do torneio é movimentar a modalidade e consequentemente o VotuClube. “São mais de 50 tenistas que estarão jogando e movimentando as quadras. É um número expressivo e uma competição que também volta a atenção ao Votuporanga Clube, que tem tradição no tênis de Votuporanga. Teremos um tênis de alto nível na categoria especial. São jogadores promissores da região que prometem jogos acirrados na competição”, disse Cal.

O organizador do Votuclube Open de Tênis também aproveitou para agradecer o imenso apoio das empresas que apoiam a competição e o tênis de Votuporanga. “Trazer tenistas de qualidade e promover uma competição como essa só é possível graças ao grande apoio que sempre temos dos empresários e comércios da cidade. Fica aqui o meu muito obrigado a eles”.