publicado em 30/10/2022

O eleitorado local, que corresponde a 72.777, escolhe o seu próximo governador e também o presidente da República (Foto: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brCentenas de votuporanguenses já estão nas ruas para exercer, neste domingo (30), o seu direito de voto neste segundo turno de eleições gerais. O eleitorado local, que corresponde a 72.777, escolhe o seu próximo governador e também o presidente da República.No primeiro turno em Votuporanga, o atual chefe da nação, Jair Bolsonaro (PL), levou a melhor ao conquistar 62,07% dos eleitores (32.545 votos), enquanto Lula foi a escolha de 29,71% (15.581 votos) do município. No restante do Brasil, no entanto, o petista saiu na frente com o total de 48,4% dos votos válidos ante 43,2% de seu adversário, levando a disputa para o segundo turno.Já para governador, o ex-ministro da Infraestrutura saiu na frente no 1º turno com uma vantagem de mais de 1,5 milhão de votos em detrimento do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT).Essa vantagem numérica, no entanto, não é o único fator da “tranquilidade” de Tarcísio. O indicado do presidente Jair Bolsonaro (PL) ganhou o apoio do atual governador, Rodrigo Garcia (PSDB), que teve 4,2 milhões de votos e de dezenas de prefeitos para esta nova etapa do pleito, dentre eles o chefe do Executivo Municipal de Votuporanga, Jorge Seba (PSDB), que no primeiro turno havia vestido a camisa da campanha de Garcia.A votação do segundo turno se iniciou às 08h e segue até as 17h e todos esses eleitores estão divididos em 236 seções eleitorais (50 delas com acessibilidade) espalhadas por 30 locais de votação.O eleitor estará votando primeiro para Governador e em seguida para Presidente, ambos são dois dígitos.