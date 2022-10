Com o traficante os policiais encontraram 508 gramas de maconha, que estava em um único tijolo, mais 12 gramas de crack e 33 gramas de cocaína

publicado em 20/10/2022

O flagrante aconteceu na madrugada de terça, pela Polícia Militar de Votuporanga (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Um homem foi preso com um estoque de drogas variadas no bairro Palmeiras I. O flagrante aconteceu na madrugada de terça-feira (18), pela Polícia Militar de Votuporanga, e com E.B.S., de 32 anos, os policiais encontraram porções de cocaína, crack e um tijolo de maconha.

De acordo com a ocorrência, os militares faziam patrulhamento pelas adjacências do local, quando flagraram o suspeito caminhando de forma rápida e com uma sacola na mão. E.B.S. ao notar a presença dos policiais tentou fugir mais foi contido e abordado.

Com ele os policiais encontraram 508 gramas de maconha, que estava em um único tijolo, mais 12 gramas de crack e 33 gramas de cocaína, além de uma balança, um celular onde eram feitas as negociações e mais R$ 160.