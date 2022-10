Já foram realizados, de forma gratuita, 271 atendimentos entre agendamentos, consultas, tratamentos clínicos e cirúrgicos

publicado em 14/10/2022

A Clínica oferece assistência gratuita à saúde de cães e gatos que tenham como tutores pessoas comprovadamente de baixa renda (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

A prefeitura de Votuporanga divulgou nesta semana o balanço dos primeiros 15 dias de atendimento na Clínica Veterinária Municipal "Daniele Soler da Silva". De acordo com a Administração Municipal, já foram realizados, de forma gratuita, 271 atendimentos entre agendamentos, consultas, tratamentos clínicos e cirúrgicos, além de serviços de urgência e emergência.

Inaugurada em junho, mas com os atendimentos iniciados oficialmente apenas no último dia 26, a Clínica oferece assistência gratuita à saúde animal de cães e gatos que tenham como tutores pessoas comprovadamente de baixa renda, assim considerados aqueles participantes de algum dos programas sociais estabelecidos e mantidos pelo Governo Federal (como Auxílio Brasil, por exemplo), e que sejam moradores de Votuporanga.

O atendimento gratuito também será oferecido a ONGs (Organizações Não Governamentais) que tenham em seu estatuto a finalidade de proteção animal, bem como a cuidadores e protetores domiciliados em Votuporanga, que façam resgate de animais de rua e que tenham cadastramento prévio no CPVA (Centro de Proteção à Vida Animal).

Para receber o atendimento o tutor do animal precisa estar cadastrado na unidade. Os cadastros são realizados de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, por assistente social, sem a necessidade de levar o animal junto. Após a aprovação do cadastro, é feito o agendamento da consulta.

Todos os atendimentos somente serão realizados na presença do tutor responsável pelo animal, ou, na ausência desse, por pessoa capaz de prestar todas as informações necessárias sobre condições clinicas e físicas do animal além de ser capaz de conduzir e conter o animal nas dependências da Clínica Veterinária. Todos os animais que forem atendidos no local sairão de lá microchipados.

A Clínica Municipal "Daniele Soler da Silva" fica localizada na Av. Prefeito Mário Pozzobon, nº 3.574, próxima à Arena Plínio Marin. A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h para cadastro e agendamento presencial e das 8h às 16h para consultas agendadas e atendimento de urgência e emergência. O telefone para mais informações é o (17) 99742 3545.

A 1ª no Estado

Votuporanga foi contemplada com a primeira clínica pública instalada pelo Governo do Estado de São Paulo. A obra foi custeada pela Secretaria Estadual da Saúde com investimento de R$ 5 milhões, por intermédio do deputado estadual e presidente da Alesp, Carlão Pignatari (PSDB).

“Muito bom quando a gente vê o resultado de um trabalho, né. Em Votuporanga, já começou a funcionar a Clínica Veterinária, com atendimento 100% gratuito e de primeira qualidade. Obra do Governo de São Paulo e que agora será administrada pela Prefeitura. Na unidade serão oferecidas consultas, tratamentos clínicos e cirúrgicos, atendimentos emergência, tudo mediante agendamento prévio. Vejam que beleza de equipamento público, ajudando a cuidar cada vez melhor dos animais da cidade. Os atendimentos de gatos e cachorros já estão acontecendo e são para famílias de baixa renda e também protetores”, comemorou Carlão, por meio de suas redes sociais.