O evento acontecerá no dia 19 de novembro, open food, com o renomado Chef Badaró e shows do cantor Seu Moço e da banda Rock in Trio

publicado em 28/10/2022

O renomado Chef de Cozinha Badaró, de São José do Rio Preto, comandará o Balta BBQ em comemoração aos 7 anos (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O Baltazar irá comemorar os seus sete anos de existência, em grande estilo e com aquilo que seus clientes, na verdade, já estão acostumados, comida boa, cerveja gelada e música de qualidade. No dia 19 de novembro, acontecerá o “Balta BBQ” com a presença do renomado Chef Badaró e shows com o cantor Seu Moço e da banda Rock in Trio.

As vendas do primeiro lote já se iniciaram, no valor de R$ 100. Os ingressos são limitados e podem ser adquiridos no próprio Baltazar Botequim. A expectativa segundo o sócio proprietário do local Diego Santos Rodrigues, é de que centenas de pessoas prestigiem o evento.

“Estamos completando sete anos e a gente sempre buscou inovar, trazer coisas novas para Votuporanga. Somos pioneiros neste ramo e por isso estamos fazendo esse evento com uma banda grande que é o Seu Moço, trazendo o Badaró. Para os sete anos do Baltazar, o nosso público, clientes e o bar merecem”, disse Diego.

Quem for até o evento vai conferir um cardápio de dar água na boca, com três opções de entrada: Hortinha Empanada, Os Três Porquinhos e Salada de Cogumelos. Além de legumes assados: Tomate, Cebola Roxa, Abobrinha, Couve Flor, Mandioquinha e Cabotiã.

Como opções proteins: Brisket Angus, Pork Belly, Lolly Pop, Cuiabana e Picanha Suína, para acompanhamentos Mandioca Gratinada, Farofa de Banana da Terra, Arroz Biro Biro, Vinagrete de Alho Poro e Cebolete. Para a sobremesa: Panqueca de Doce de Leite chapeada na brasa

Na frente desse cardápio está o Chef de Cozinha renomado Alexandre Villela, o conhecido Badaró, que é de São José do Rio Preto, e promete marcar as comemorações de aniversário do Baltazar na memória gastronômica de todos os presentes.

Badaró é criado em Lins, na fazenda e traz aos seus pratos a lembrança da bisavó fazendo a carne de porco na lata, de onde surgiu seu amor em trabalhar com carne e charcutaria.

Após passagens por cozinhas como Buttina, Maní, Mercearia do Francês, voltou para o interior para trabalhar com a cozinha de sua infância, assim surgiu em 2010 o Nhô Botequim em São José do Rio Preto.