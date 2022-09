Inicialmente serão imunizadas apenas as crianças deste público que possuem comorbidades; Secretaria da Saúde faz plantão no sábado

publicado em 01/09/2022

A pasta responsável atualmente tem as doses necessárias para realizar a primeira aplicação no público (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

A Prefeitura de Votuporanga iniciou, nesta semana, a vacinação para crianças de 3 e 4 anos com comorbidades e abriu também a imunização para o público em geral de 5 anos. Para receber a vacina, a criança deve estar acompanhada de seu responsável e apresentar algum documento que comprove a imunossupressão.

A Secretaria da Saúde tem as doses necessárias para realizar a primeira aplicação no público a partir de 3 anos completos. Para isso é só se encaminhar até alguma unidade de saúde de Votuporanga para que a aplicação seja realizada. Ou então, o público pode esperar até este sábado (3), quando a Prefeitura de Votuporanga irá realizar, novamente, um plantão de vacinação para aplicação das vacinas contra Covid-19, Poliomielite e a Multivacinação a todas crianças e jovens de 0 a 15 anos, das 8h às 16h.

Durante o plantão de sábado as unidades que estarão abertas serão: Policlínica Municipal “Dr. Alberto Carlos Pesciotto” (ao lado da Secretaria da Saúde); Consultório Municipal “Dr. Jonas Pires Correa”, no Pozzobon; Consultório Municipal “Dr. Danilo Alberto Vicente Medeiros”, no Vila América; Consultório Municipal “Dr. Jeronimo Figueira da Costa Neto”, no Jardim Marin; e Consultório Municipal “Dr. Ruy Pedroso”, no Palmeiras.

Até o momento, mais de 243 mil doses foram aplicadas entre primeiras, segundas e doses adicionais. Mais de 97% da população de Votuporanga está imunizada com a primeira dose e 95% com a segunda. No entanto, o índice de faltosos é alto nas doses adicionais: quase 23 mil pessoas não voltaram para concluir o esquema vacinal.

Gripe

A campanha de vacinação contra a gripe teve início no dia 28 de março com calendário específico para o público-alvo que foi sendo ampliado aos poucos. Até o momento, cerca de 19 mil pessoas foram imunizadas em Votuporanga. Durante a semana, as doses estão disponíveis em todas as unidades de saúde, das 8h às 16h.

A vacina contra a influenza é trivalente e composta pelos vírus H1N1, a cepa B e o H3N2, do subtipo Darwin, que causou os surtos de gripe no final do ano passado. O imunizante é uma das medidas de prevenção mais importantes para proteger contra a doença, além de contribuir na redução da circulação viral na população, bem como suas complicações e óbitos, especialmente nos indivíduos que apresentam fatores ou condições de risco.

Sarampo

A campanha de imunização contra o sarampo é voltada para trabalhadores da Saúde e crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias). As doses também estão disponíveis em todas as unidades de saúde, das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira.