O município se destacou pelos bons indicadores, que vão desde educação a saneamento, de sustentabilidade fiscal a segurança

publicado em 16/09/2022

As áreas melhores avaliadas foram as da Educação, Saúde, Funcionamento da Máquina Pública, Saneamento, Sustentabilidade Fiscal e Segurança (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Votuporanga é a 19ª cidade mais competitiva do Brasil. Isso segundo um ranking, divulgado pelo CLP (Centro de Liderança Política), que destacou os indicadores positivos dos serviços que são prestados a população votuporanguense nesse último ano. Os bons indicadores, que vão desde educação a saneamento.

De acordo com o ranking, além de ocupar a 19ª cidade do Brasil, Votuporanga é 13ª colocada da região Sudeste e a 1ª do Noroeste Paulista, acima de cidades como Rio Preto, Araçatuba e Catanduva, além de grandes municípios como Ribeirão Preto e Bauru.

As áreas melhores avaliadas foram as da educação, saúde, funcionamento da máquina pública, saneamento, sustentabilidade fiscal e segurança. No índice da educação Votuporanga foi a melhor do Brasil, ficando em primeiro lugar no acesso aos serviços educacionais. De acordo com o estudo, Votuporanga apresenta bom desempenho em todos os indicadores que compõem o pilar da educação.

O município permanece com desempenho excelente no indicador de alunos em tempo integral da educação infantil (5ª colocação) e teve seu maior avanço em alunos em tem integral no ensino médio (27ª colocação, ganho de 19 posições).

“Votuporanga é uma cidade premiada e mais uma vez um ranking muito qualificado e que nos enche de orgulho. Agora, trazendo novas construções de escolas, com as obras avançando em diversas áreas como recape, o anel viário, mais agentes de saúde para atender nossa população cada vez melhor, pretendemos subir os nossos índices para aprimorar ainda mais”, disse o prefeito Jorge Seba.

Em funcionamento da máquina pública, o município ficou em 6º lugar, onde foram analisados, entre outros indicadores, transparência, tempo para abertura de empresas e qualidade de informações contábil e fiscal.

Na área da saúde, Votuporanga figura em 9º lugar no indicador de acesso à saúde e em 24º em qualidade da saúde, onde foram analisados, entre outros aspectos, cobertura de atenção primária, em que Votuporanga conta com 100% de atendimento, ficando, portanto, em primeiro lugar; atendimento pré-natal e mortalidade materna, onde também ficou em primeiro lugar.

Em saneamento, Votuporanga também se destacou. Embora no pilar tenha ficado em 37ª posição no geral, nos aspectos de cobertura da coleta de esgoto, cobertura do abastecimento de água e destinação do lixo, o município ficou em 1º lugar.

No pilar sustentabilidade fiscal, o município subiu 43 posições, ficando em 79º lugar, onde foram analisados despesa com pessoal, taxa de investimento, endividamento e dependência fiscal. Em Segurança também houve uma expressiva melhora de 46 posições, fechando o ranking na 197ª colocação. Neste pilar, foram analisados mortes violentas intencionais, mortes por causas indeterminadas, mortalidade de jovens por razões de segurança, além de mortalidade e morbidade nos transportes.

O estudo

A terceira edição do ranking de competitividade dos municípios analisa o total de 415 municípios brasileiros (7,45% do universo de municípios), representando os municípios do país com população acima de 80 mil habitantes de acordo com a estimativa do IBGE para o ano de 2021. Em conjunto, os 415 municípios em análise correspondem a 59,96% da população brasileira (127,91 milhões de habitantes).