Com a aprovação, que foi por unanimidade, unidade já tem os parâmetros necessários para iniciar o atendimento aos animais dos votuporanguenses

publicado em 20/09/2022

Os vereadores aprovaram por unanimidade o projeto que estabelece as regras para o atendimento na Clínica Veterinária Pública (Foto: A Cidade)

Da redação

A Câmara Municipal de Votuporanga aprovou na sessão ordinária da noite de segunda-feira (19) o projeto para a regulamentação da Clínica Veterinária Pública, “Daniele Soler da Silva”. Com a aprovação, que foi por unanimidade, unidade já tem os parâmetros necessários para iniciar o atendimento aos animais dos votuporanguenses.

Sem muita discussão, os vereadores mantiveram a proposta original do Poder Executivo, que prevê que a unidade prestará serviços de atendimentos clínicos, diagnósticos laboratoriais durante os atendimentos clínicos, cirurgias de baixa complexidade, assim determinadas pelo corpo técnico e outros tipos de intervenções e exames de acordo com a capacidade do local e seu corpo técnico, tudo mediante agendamento prévio. Também serão realizados atendimentos de urgência emergência, dispensando-se nestes casos o agendamento.

Ainda conforme o projeto, será oferecida assistência gratuita à saúde animal de cães e gatos que tenham como tutores pessoas comprovadamente de baixa renda, assim considerados aqueles participantes de algum dos programas sociais estabelecidos e mantidos pelo Governo Federal (como Auxílio Brasil, por exemplo), e que sejam moradores de Votuporanga.

O atendimento gratuito também será oferecido a ONGs (Organizações Não Governamentais) que tenham em seu estatuto a finalidade de proteção animal, bem como a cuidadores e protetores domiciliados em Votuporanga, que façam resgate de animais de rua e que tenham cadastramento prévio no CPVA (Centro de Proteção à Vida Animal).

Todos os atendimentos somente serão realizados na presença do tutor responsável pelo animal, ou, na ausência desse, por pessoa capaz de prestar todas as informações necessárias sobre condições clinicas e físicas do animal além de ser capaz de conduzir e conter o animal nas dependências da Clínica Veterinária. Todos os animais que forem atendidos no local sairão de lá microchipados.