publicado em 06/09/2022

Na tribuna a vereadora Sueli Friósi enalteceu o evento que tem crescido cotidianamente em Votuporanga (Foto: Assessoria)

Os vereadores aprovaram na sessão da Câmara Municipal de segunda-feira (5) à noite o projeto de lei de autoria da vereadora Sueli Friósi (Avante), que inclui o Parque das Artes no Calendário Oficial de Eventos de Votuporanga. Com a aprovação, que segue para sanção do prefeito, o evento passa a ser realizado sempre no segundo final de semana de cada mês (sábado e domingo), no Parque da Cultura.Na tribuna, Sueli lembrou que o evento iniciou como Food Parque, ganhou força com feira de Artesanato e não parou de crescer.“O sucesso do Parque das Artes foi total. Evento diversificado e familiar para a população”, disse a vereadora.No Parque das Artes poderão ser realizados feira de artesanatos, food parque, apresentações musicais e outras atrações que fomentem a cultura e a gastronomia do Município.