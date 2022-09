Medida extrema, segundo a autarquia, foi necessária após o Poço Sudeste ser desativado temporariamente por conta de problemas técnicos

publicado em 13/09/2022

Com o Poço Sudeste desativado e a Represa Municipal em nível crítico, a Saev inicia amanhã um plano de contingenciamento (Foto: A Cidade)

Da redação

A Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Votuporanga) irá iniciar nesta quarta-feira (14) um plano de contingenciamento de água no município. A medida, que irá afetar vários bairros, das 9h às 19h, segundo a autarquia, se fez necessária em razão da forte estiagem e também da desativação temporária do Poço Sudeste por conta de problemas técnicos.

De acordo com o superintendente da Saev, Antonio Alberto Casali, todas as medidas estão sendo adotadas para que o impacto seja o menor possível para a população, mas será necessária a colaboração de todos diante deste problema técnico, que deve levar cerca de 20 dias para ser solucionado. Nesse período, o volume de água que irá chegar às casas dos votuporanguenses deve ser reduzido.

“Esse horário de contingenciamento foi cuidadosamente pensado, pois é o momento em temos menos pessoas em casa e que o consumo é menor nos setores residenciais. Temos um grande pico de consumo sempre nas primeiras horas da manhã, quando as pessoas estão indo para o trabalho, e depois no final do dia, quando chegam em casa, então estamos fazendo de tudo para afetar o mínimo possível a população, mas precisamos da ajuda e da consciência de todos”, disse o superintendente.

Ainda segundo Casali, enquanto é feito o trabalho de recuperação do Poço Sudeste, a Saev terá que captar um volume bem maior de água da Represa Municipal. O problema é que a represa também está em nível crítico em razão da falta de chuvas. Para se ter ideia, o nível da represa está em 39 centímetros, sendo que a bomba para a captação de água não funciona abaixo dos 20 centímetros.

“Nós tivemos uma estiagem tão ou até mais grave no ano passado, mas não precisamos adotar medidas como essa na ocasião, porque tínhamos os quatro poços em perfeito funcionamento. Com os poços nós Agora precisamos do apoio da população no uso consciente da água”, completou.