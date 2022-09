Antônio Alberto Casali pediu exoneração e Gustavo Vilela assume o comando da autarquia

publicado em 19/09/2022

Após um fim de semana conturbado em relação ao plano de contingenciamento de água, Casali pediu exoneração da superintendência da Saev (Foto: A Cidade)

Da redação

O superintendente da Saev Ambiental, Antônio Alberto Casali, pediu exoneração do cargo na manhã desta segunda-feira (19). A decisão foi anunciada durante uma reunião no gabinete do prefeito Jorge Seba (PSDB), onde teriam sido cobrados avanços nas determinações anunciadas na sexta-feira (16) relacionadas ao plano de contingenciamento de água.

Para recordar, na sexta Seba e Casali convocaram uma coletiva de imprensa para anunciar novas medidas em relação ao plano de contingência de água no município que, a partir de então, seria feito “apenas” das 8h às 17h, todos os dias da semana, até que o Poço Sudeste seja recuperado, o que deve levar mais cerca de 15 dias.

As novas ações tinham como objetivo minimizar o impacto do contingenciamento na vida da população, mas não foi exatamente o que se viu durante o fim de semana. Muitos votuporanguenses foram às redes sociais reclamar da falta de água horas depois do período de contingência. Em alguns bairros houve relatos de que o líquido só saiu das torneiras no fim da noite.

Diante dos novos problemas o prefeito teria cobrado soluções e em meio à reunião Casali pediu para deixar o cargo. Com a decisão, Seba designou que a gestão da Autarquia seja conduzida por Gustavo Gallo Vilela e anunciou para a superintendência adjunta, Luciano Nucci Passoni. Na ocasião ele determinou prioridade máxima para o retorno mais rápido possível da normalidade do abastecimento de água no município.



O Jornal A Cidade tentou, mas não conseguiu contato com Casali para ouvir os motivos que o levaram a deixar o cargo.

Currículos

Gustavo assumiu a superintendência adjunta da Saev Ambiental em fevereiro deste ano. O votuporanguense é Geólogo formado pela Universidade de São Paulo (USP), com Mestrado em Ciências Geológicas e Ambientais pela USP. Entre 1996 e 2008, atuou em grandes obras de engenharia, tais como o Metrô de São Paulo e usinas hidrelétricas, e no gerenciamento e recuperação de áreas contaminadas. Entre 2009 e 2016 foi Gestor de Meio Ambiente na SAEV Ambiental em Votuporanga/SP. Posteriormente, foi consultor em gestão de resíduos sólidos, energias renováveis e gerenciamento de áreas contaminadas, desenvolvendo estudos e projetos em todas as regiões do Brasil. Entre 2019 e fevereiro de 2022 ocupou o cargo de Diretor Nacional de Gestão de Resíduos e Qualidade do Solo do Ministério do Meio Ambiente, com atuação principal na implantação da Agenda Nacional de Qualidade Ambiental Urbana, com foco na gestão de resíduos sólidos, em especial o Programa Lixão Zero, e áreas contaminadas.