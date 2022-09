A frota foi reforçada para atender a demanda e o ponto de embarque e desembarque dos eleitores será na Praça da Matriz

publicado em 24/09/2022

Os horários e rotas foram definidas nessa semana pelo Juiz da 147ª Zona Eleitoral de Votuporanga (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Os moradores da zona Rural de Votuporanga terão, novamente, uma linha especial e gratuita de ônibus para a locomoção do primeiro turno de votação, em 2 de outubro e também no segundo turno, em 30 de outubro, se houver. Os horários e rotas foram definidas nessa semana pelo Juiz da 147ª Zona Eleitoral de Votuporanga, dr. Rodrigo Ferreira Rocha.

A ação, tem o objetivo de garantir que os votuporanguenses exerçam o direito à cidadania e de acordo com o edital, o ponto de embarque e desembarque dos eleitores será na Praça da Matriz. Para este dia de votação, as três linhas contarão com frota máxima, com intervalos menores.

Serão três linhas, a primeira passará pela Vila Carvalho, Cruzeiro e Ponte do Rio São José, a segunda linha em Simonsen, mas pela Estrada Municipal, atravessando diversos bairros rurais. Já a terceira linha será focada nas pessoas com necessidades especiais, ou seja, um ônibus com acessibilidade, conforme for a necessidade ao longo do dia.