Obra já deveria ter sido entregue, mas o furto de fiações na região atrasou os trabalhos que dão origem ao primeiro anel viário da cidade

publicado em 21/09/2022

Com a conclusão, Votuporanga avança em seu maior projeto de mobilidade urbana: o Anel Viário (Foto: A Cidade)

Da redação

O prefeito Jorge Seba (PSDB) anunciou, em entrevista à Cidade FM, que a inauguração do prolongamento da Avenida Mário Pozzobon, na interligação com a avenida Sebastião Vaz de Oliveira, será realizada na quinta-feira (22). A cerimônia de entrega está programada para as 17h30, já com a liberação do tráfego no local.

A obra, segundo o prefeito, já poderia ter sido entregue há cerca de dez dias, mas houve atraso no cronograma por conta da ação de vândalos, que furtaram fios da iluminação pública na região.

“É impressionante como ainda hoje a gente tem a atuação de vândalos que trazem prejuízo para o patrimônio público. Nós já estávamos concluindo lá, entregando tudo com um material novo e aconteceu isso, mas corremos atrás, fizemos uma compra emergencial e agora vamos entregar essa obra que ficou uma beleza, linda de se ver e que vai interligar o setor norte da cidade com o restante da cidade”, disse o prefeito.

Com a conclusão, Votuporanga avança em seu maior projeto de mobilidade urbana: o Anel Viário. “Este é o primeiro gargalo que estamos resolvendo na cidade para completar o Anel Viário. Ainda faltam mais dois trechos que, depois de prontos, vão permitir a circulação na cidade por meio de avenidas, com segurança e rapidez, além de qualidade urbanística”, concluiu.