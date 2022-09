A Polícia Militar, junto com a Polícia Civil, Ambiental, Força Tática, helicóptero Águia e também o Baep, prendeu três acusados

publicado em 02/09/2022

O caso aconteceu na quinta-feira (1), na zona Rural de Cosmorama, e os três envolvidos foram presos (Foto: Reprodução/Polícia Ambiental)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Uma operação conjunta das forças policiais de Votuporanga - Polícia Militar, Civil, e Ambiental -, com apoio do helicóptero Águia e também do Baep (Batalhão de Ações Especiais), prendeu um trio de criminosos que se preparava para matar rivais, em Votuporanga. A ação dos bandidos faz parte de uma nova guerra do tráfico, que ocorre nos bastidores do crime organizado na cidade.

De acordo com a ocorrência, os criminosos estavam “hospedados” em uma chácara, em Cosmorama e realizaram o pagamento do aluguel com notas falsas. O caso chegou a polícia, quando o proprietário do local realizou uma compra em Votuporanga e descobriu o dinheiro falsificado.

Já em posse de informações iniciais sobre os envolvidos, a polícia foi avisada e na sequência realizou uma abordagem no local. Os criminosos, ao perceberem a chegada dos militares fugiram a pé por uma mata de área fechada.

Na casa, eles deixaram para trás um colete a prova de balas, um colete falso de cor preta, seis celulares, aproximadamente 43g de maconha e um veículo Cruze, cor branca. Durante a fuga, policiais ambientais também partiram em busca dos envolvidos e participaram do cerco policial junto com viaturas do policiamento de área, Força Tática, Baep e o helicóptero Águia.

Com o cerco, os policiais encontraram um dos criminosos escondido em uma propriedade rural vizinha. Na sequência, os outros dois envolvidos foram localizados.

À Polícia um dos bandidos afirmou, que eles estavam no local escondidos, devido a guerra com traficantes de um bairro de Votuporanga e se preparavam para atacar os inimigos à noite.

Foi dada voz de prisão aos três suspeitos, identificados como V. S. G.; G. F. G. e R. N. P., que foram levados a Dise de Votuporanga. Todos os objetos foram apreendidos e apresentados. Na Dise, o delegado de polícia ratificou a voz de prisão em flagrante delito dos abordados, pelo crime de falsificação de notas e eles permanecem preso, à disposição da Justiça. O caso agora segue para investigação.

Guerra

Nesta semana, inclusive, a Polícia Civil, por meio dos policiais da Dise de Votuporanga, prendeu dois traficantes, que são pai e filho, que são os acusados de liderarem a “guerra entre gangues”, em Votuporanga. Os dois foram presos em flagrante com armas de fogo e também munições, no bairro Jardim Vivendas, que fica na zona Sul da cidade.