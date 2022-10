Entre as atrações programadas estão brinquedos, recreação com monitores, pintura de rosto, passeio de trenzinho, pipoca, algodão doce e apresentações culturais, tudo gratuitamente

publicado em 30/09/2022

Data terá brinquedos, recreação com monitores, pintura de rosto, passeio de trenzinho, pipoca, algodão doce e apresentações culturais (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

O Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Votuporanga promoverá uma manhã de grande festa para comemorar o Dia das Crianças no próximo dia 8 de outubro, na Concha Acústica, das 9h às 13h.

Entre as atrações programadas estão brinquedos, recreação com monitores, pintura de rosto, passeio de trenzinho, pipoca, algodão doce e apresentações culturais, tudo gratuitamente.

“A intenção é aproveitarmos o movimento natural da região central no segundo sábado do mês, que é quando o comércio fica aberto, e ocuparmos toda aquela área com diversão para as nossas crianças”, explicou a presidente do Fundo Social e primeira-dama, Rose Seba.