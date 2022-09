Praticamente todos os vereadores tocaram no assunto e pediram uma solução rápida para o problema

publicado em 20/09/2022

O plano de contingenciamento de água em Votuporanga foi o principal tema dos discursos dos vereadores na sessão de ontem (Foto: A Cidade)

Da redaçãoA crise hídrica e o plano de contingenciamento de água que está em vigor em Votuporanga, como era de se esperar, foi tema central dos discursos na sessão ordinária da noite de de segunda-feira (19) da Câmara Municipal. Praticamente todos os vereadores tocaram no assunto e pediram uma solução rápida para o problema.Dentre os vereadores que se manifestaram, Jurandir Benedito da Silva, o Jura (PSB) utilizou seu tempo para explicar a amplitude do problema no Poço Sudeste, que é a principal causa da crise de abastecimento de água no município. Segundo ele, trata-se de uma obra complexa e que está recebendo todo empenho da Saev, porém, que demanda de urgência.Thiago Gualberto (PSD), por sua vez, disse que entende o imprevisto em relação ao poço, mas que a falta de planejamento em Votuporanga é que é o responsável por toda essa situação.“O que falta na cidade é planejamento. A quanto tempo se sabe que precisa essa interligação dos poços? A quanto tempo se fala sobre a necessidade do desassoreamento? A pessoa inteligente resolve problemas, mas o sábio evita os problemas. Espero que o novo superintendente possa prever e antecipar as ações para que isso seja solucionado e não volte a acontecer”, disse Thiago Gualberto.Para reforçar o entendimento de Thiago, Osmair Ferrari (PSDB), tomou a palavra e apresentou uma indicação que fez em 2015, onde já pedia o desassoreamento da Represa Municipal, o que não foi concluído até hoje.“Em 2015 já falávamos sobre o problema da falta d’água e cobrávamos providências. Agora, tantos anos depois, a situação não foi resolvida e temos que bater na mesma tecla”, completou Osmair.A mesma linha de discurso acompanhou o pronunciamento dos demais vereadores, que ainda cobraram que o horário para o fim do contingenciamento seja cumprido e que às 17h toda a população já tenha água nas torneiras.