Com o tema “Desenvolvendo competências da gestão moderna”, instituição irá promover o evento acadêmico de 12 a 13 de setembro

publicado em 10/09/2022

Da redaçãoA Faculdade FUTURA – Grupo Educacional FAVENI continua organizando eventos para seus alunos e, também, para a comunidade. O próximo da lista é o 2º Simpósio de Gestão e Negócios, nos dias 12 e 13 de setembro, que contará com a participação de quatro palestrantes de renome, com assuntos super atuais.Com o tema “Desenvolvendo competências da gestão moderna”, o encontro será realizado no auditório do Sebrae, que é parceiro da instituição de ensino nesta iniciativa. Para participar, os alunos já realizaram a inscrição solidária, por meio da doação de um litro de leite, que posteriormente será revertido para instituições filantrópicas do município. A comunidade em geral também poderá participar, fazendo a inscrição no ato do evento, também com a doação de um litro de leite longa vida.“A gente procura sempre aproximar os nossos alunos da realidade de mercado, então, a gente os estimula, para que estejam sempre em sintonia com profissionais atuantes no mercado e que realmente fazem a diferença em suas respectivas áreas”, disse Sileno Ortin, Coordenador e docente nos cursos de Administração, Ciências Contábeis e Gestão de Recursos Humanos da Faculdade FUTURA.ProgramaçãoO simpósio começa no dia 12, às 19h30, com uma palestra de Guilherme Lui, Consultor em marketing pelo Sebrae, especialista em negócios digitais. Ele irá ministrar a palestra Marketing 5.0, onde ele pretende falar sobre a presença do marketing em praticamente tudo nos tempos atuais.“O marketing está literalmente embarcado integralmente na vida das pessoas. Se a gente busca uma contratação no mercado de trabalho, por exemplo, nós precisamos saber vender o nosso peixe defender a nossa imagem e também a nossa ideia e o marketing entra perfeitamente nisso, é entender o que a pessoa precisa e saber explicar isso para ela. Então, vamos tentar passar isso para os presentes em forma de exemplos, pois acredito que essa é a melhor forma de assimilação da teoria”, disse o palestrante.Contabilidade e TecnologiaNo mesmo dia, às 20h30, o contador e empresário Gilson Fonseca, um dos responsáveis pelo escritório Skala em Votuporanga, irá falar com os presentes sobre o tema Contabilidade e Tecnologia.“Vamos falar sobre como a tecnologia na área contábil, principalmente pós o período de pandemia impactou nos profissionais. Vamos abordar sobre a mudança e as ferramentas tecnológicas que passaram a ser utilizadas cada vez mais, o trabalho via remoto e teletrabalho, bem como com relação às ferramentas que temos a respeito da legislação do país que muda todo dia”, afirmou.Educação FinanceiraNo segundo dia do simpósio quem abre a programação é José Pansani, fundador e proprietário da empresa Zaop consultoria e treinamentos. Ele irá apresentar soluções simples aos presentes sobre educação financeira.“Durante o processo acadêmico, onde os estudantes estão aprendendo dentro de suas respectivas áreas de atuação, é importantíssimo participar de simpósios como esse que possam trazer um olhar de fora da faculdade. Muitas pessoas hoje saem de uma faculdade com algumas dúvidas ainda em relação à sua carreira, mas já tendo uma gestão organizacional financeira e pessoal alinhada, sem dúvida ela irá sofrer bem menos. A educação financeira no Brasil é falha e precisamos trazer a consciência de todos sobre a necessidade de se aprofundar nem que seja no básico dessa área, pois assim metade da nossa população não estaria endividada”, completou.Liderança e GestãoEncerramento o simpósio, a coordenadora de gestão e liderança da Connect, Gabriela Caldorin, fala exatamente sobre a sua área de atuação, onde, segundo ela, há uma grande lacuna de mercado por falta de mão de obra qualificada.“Já trabalho há sete anos com isso e vejo que muitas empresas dão oportunidade, mas as pessoas não estão se preparando, então, quero falar sobre isso justamente para mudar essa realidade. Muitas pessoas ouvem falar hoje sobre vagas de liderança, mas não sabem o que é ser líder, ou ser gestor. Precisamos preparar os alunos de hoje para que assumam esse protagonismo por meio de atitudes, pois o mercado é competitivo e ‘apenas’ o diploma não vai lhe garantir boas oportunidades”, concluiu.