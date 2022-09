A edição deste ano já foi lançada por meio de uma reunião com autoridades do município e dirigentes de escolas públicas estaduais e particulares

publicado em 06/09/2022

O concurso já é tradição em Votuporanga e um dos que mais premiam alunos em todo o Brasil (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Já são duas décadas em que a diretoria do Rotary Club 8 de Agosto reconhece e incentiva os estudantes destaques das escolas públicas de Votuporanga. A edição deste ano já foi lançada por meio de uma reunião com autoridades do município e dirigentes de escolas públicas estaduais e particulares, na Diretoria Regional de Ensino.

O concurso já é tradição em Votuporanga e um dos que mais premiam alunos em todo o Brasil, além de ser um dos principais projetos que são realizados pelo clube de serviço e todos os anos os alunos de escolas públicas, que sabem da oportunidade, se dedicam para se tornarem destaques e conquistarem as bolsas de estudo no ensino médio.

Neste ano, serão escolhidos os 10 melhores estudantes de Votuporanga, sendo que os cinco primeiros colocados ganharão bolsas para escolas particulares da cidade, sendo duas vagas para o Colégio Unifev, uma para a Passo a Passo, uma para a Dinâmica e uma para o Piconzé/Anglo. Além de outros prêmios que serão disponibilizados aos ganhadores.

Mas para isso, os alunos passarão por uma prova, que está prevista para acontecer no dia 20 de novembro, às 7h30, no IFSP (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo) de Votuporanga. Para participar os alunos devem estar regulamente inscritos no 9º de escolas públicas.